Multan a una niña de cinco años por vender limonada sin licencia

La escena es la clásica de cualquier película americana. Una mesa instalada en la calle a modo de mostrador y detrás de ella una niña pequeña vendiendo limonada con su padre a cambio de unos centavos. A simple vista no hay nada raro en esta historia, pero a unos agentes que pasaron por allí no les pareció demasiado bien el invento. Terminaron condenando al padre de la niña a pagar una multa de 166 euros por no tener "licencia para comerciar".

Todo sucedió el pasado sábado en la zona de East London de la capital británica. El padre quedó tan sorprendido con la resolución de la policía que decidió sacar a la luz lo sucedido en un artículo, que ha publicado el periódico The Telegraph.

Según explica el padre, un profesor de Económicas en la Universidad de Londres, todo empezó cuando su hija de cinco años le propuso montar un puesto callejero donde vender algo. Tras un pequeño debate para acordar qué iban a vender, decidieron montar un tenderete con limonada.

Todo iba bien, e incluso habían conseguido vender casi toda la limonada que habían hecho minutos antes, hasta que aparecieron los agentes. “La limonada despareció rápidamente y su lata para el dinero se llenó. Fue un momento feliz. Media hora después llegaron cuatro agentes de policía”, recoge el texto del padre, André Spicer.

Después de que los agentes entregaran a Spicer el papel con la multa, la niña se sintió culpable y preguntó en varias ocasiones a su padre si había hecho algo mal, ha explicado Spicer en declaraciones a Verne.

Sin embargo, la historia ha acabado, en cierta manera, con final feliz. El padre no tendrá que pagar la multa de 166 euros después de que el Ayuntamiento de la ciudad haya decidido cancelar la sanción.

Además de anular la multa, el consistorio también ha reprochado a los agentes su actitud. Y reconoce que, aunque la actuación de los policías entra dentro de lo legal, les "falló el sentido común".

