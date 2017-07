Cerci: "Me dijeron que era mala idea irme a España"

Alessio Cerci, ya considerado como el fichaje que ha pasado con más pena que gloria por el Atleti, ha pasado a 'mejor vida' deportiva y es uno más en la plantilla del Hellas Verona. El Atlético de Madrid pagó 16 millones de euros por una de las promesas de la Serie A, que acabó jugando la cifra de 11 partidos con un balance de un gol y una asistencia.

Entre los planes del futbolista, no pasaba una rebaja de su ficha y pretendía continuar una temporada más en el equipo del Manzanares a cuenta de 2,5 millones de euros.

Sus últimas declaraciones desvelan el malestar del italiano en su anterior club: “La historia comenzó mal desde el inicio. Llegué a Madrid el 1 de septiembre, sin preparación, porque el Torino tardó en hacer la operación. He pasado por muchas cosas, pero no quiero alimentar la controversia”, afirmó el jugador en una entrevista en ‘La Gazetta dello Sport’ para recalcar, además: “A ciencia cierta, si pudiera volver atrás no iría al Atlético, es una elección que costó mucho. Perdí tanto a nivel humano, el cariño de muchos fans de Turín que me querían y que me dijeron que era mala mi elección de ir a España. Yo quería jugar la Champions y quería dar un salto en mi carrera, y en lugar de ello...”.

Cerci no duda en destacar también que la última temporada ha sido dura: “Quiero recuperar de lo que he perdido en los últimos años. Quiero jugar. En un año y medio no he jugador un partido de verdad. Después de dos años, casi como un espectador, es agradable sentir dolores en las piernas en estos entrenamientos”, apostilló.

