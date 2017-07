Froome se siente "privilegiado" de ganar su cuarto Tour

El británico Chris Froome (Sky) ha afirmado, tras haber conseguido su cuarta victoria del Tour de Francia, sentirse "privilegiado" de acercarse a los cinco veces ganadores Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx y el español Miguel Indurain.

El segundo puesto ha sido para Rigoberto Urán (Cannondale) con una diferencia de dos minutos y 20 segundos y el tercero para Romain Bardet (AG2R).

"Cada día la batalla ha sido diferente en el Tour. Todas las victorias son particulares. De éste me acordaré porque ha sido la más ajustada", aseguró Froome. El ciclista de Sky, de 32 años, cuenta ya con cuatro victorias del Tour: ha sido primero los últimos tres años y en el 2013.

"Es una auténtica recompensa que no decepciona nunca. Me he encontrado con mi mujer y con mi hijo, es algo extraordinario", haciendo referencia a su llegada a la meta en los Campos Elíseos.

