Zidane: "Hasta el 31 de agosto todo puede pasar, pero yo no he pedido un 9"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se mostró satisfecho tras el primer partido de su equipo esta pretemporada, contra el Manchester United, aunque reconoció que la plantilla trabaja para llegar en la mejor forma posible a la Supercopa de Europa.

"Lo importante era empezar a jugar y competir. Nos preparamos para la final del día 8. Nuestro objetivo es ese. Es nuestro primer partido oficial y queremos llegar a esa fecha en la mejor forma posible para intentar ganar", valoró el técnico francés.

El entrenador francés también quiso aprovechar la rueda de prensa para aclarar sus declaraciones del sábado en la previa del partido, cuando dijo: "Nos falta un delantero".

"No pedí un 9. Yo no pido nada. Tengo un delantero menos, eso es lo que dije. Hasta el 31 de agosto todo puede pasar, pero yo no he pedido un 9", dijo.

Real Madrid y Manchester United, que hoy firmaron un empate 1-1 resuelto a favor de los ingleses en los penaltis, se volverán a ver las caras en la Supercopa de Europa.

"Estoy muy contento por este primer partido. Fue un partido completo y los chicos jóvenes en la segunda parte lo hicieron muy bien. Estoy satisfecho. No tenemos lesiones y todos están bien, que es lo más importante", declaró Zidane.

El entrenador lamentó los errores en la tanda de penaltis ("aunque fallaron los dos equipos") y alabó el espíritu competitivo de sus jugadores.

"Lo hemos dado todo contra un equipo que ya ha jugado cuatro partidos en pretemporada. Esto es lo positivo. Ahora viene otro (día 26 contra el Manchester City) y, poco a poco, ojalá nos encontremos en nuestro mejor estado de forma. Estamos en ello", manifestó.

Además, explicó que Sergio Ramos no viajó con el equipo porque aún se recupera de sus molestias en el oído, aunque espera que pueda entrenar con el resto del grupo este lunes o este martes.

