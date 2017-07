Cassano lo vuelve a hacer: "No estoy motivado"

Cassano sigue con su particular batalla interna. El futbolista italiano, que ya expresó su deseo de abandonar la entidad del Hellas Verona hace unos días, anunció definitivamente su irrevocable decisión de no continuar en el club, pero aclaró que no se retirará: "No quiero dejar el fútbol, sencillamente no quiero continuar en el Hellas Verona. Físicamente estoy genial como demostré en los 15 días de preparación, pero mentalmente no estoy motivado para continuar en este club. Doy las gracias, de corazón, al presidente Setti, el director deportivo Fusco, al técnico Pecchia y al equipo para su disponibilidad".

Decidió abandonar la disciplina del Hellas Verona, pero el club consiguió convencer al jugador para que siguiese en el club, algo que, al final, ha caído en saco roto.

"Este chico no puede con la cabeza, físicamente está genial y profesionalmente no se le puede reprochar nada. No consigue estar tranquilo en el grupo, quiere estar en su casa. Una pena, porque estaba trabajando muy bien".

