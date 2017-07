Belmonte llega a finales de los 1500 libres detrás de Ledecky

Mireia Belmonte se ha clasificado para las finales de 1500 libres tras conseguir el segundo mejor tiempo, después de la campeona Katie Ledecky el tercer día de los Mundiales de Natación de Budapest. La catalana Jessica Vall se ha clasificado para la final de 100 metros braza consiguiendo el sexto mejor tiempo (1:06.62).

Belmonte ha corregido la mala racha de ayer en la que quedó eliminada de las pruebas de 200 estilos y 400 libres. Sin embargo, esta mañana la nadadora ha conseguido seguir el ritmo detrás de la estadounidense Ledecky con relativamente poca diferencia: 15m 47,54s. de Ledecky frente a los 16m 5,37s de Belmonte.

Tras su actuación, Belmonte ha admitido que "no he mirado mucho a la derecha porque Ledecky no es una referencia", haciendo referencia a la rapidez de su rival en la categoría más larga.

Por su parte, Vall fue bronce en los 200 braza en el pasado Mundial de Kazán (Rusia), quedándose a 18 centésimas del récord de España que ella misma tiene. "Estoy muy contenta porque esta mañana he disfrutado mucho nadando y justo cuando he acabado estaba muy satisfecha", ha asegurado Vall tras la carrera, cuya final se disputará este martes.

En las series matinales competirán otros dos españoles: Antonio Arroyo en los 800 libres y Joan Lluis Pons en las series de 200 mariposa.

