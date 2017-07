Termina la batalla legal por el tratamiento del bebé británico Charlie Gard

La batalla legal por el tratamiento en Estados Unidos del bebé británico Charlie Gard ha terminado. Sus padres, Chris Gard y Connie Yates, creen que es demasiado tarde y se resignan a verle morir. “Se ha perdido mucho tiempo”, lamentaba Gard el lunes a las puertas del Tribunal Superior de Londres donde se estaba estudiando el delicado caso. La pareja tomó la decisión después de ver el último escáner del cerebro realizado al niño de once meses, que se halla en estado crítico. “Hemos decidido que no está en el interés de Charlie continuar con un tratamiento. Vamos a dejar que se vaya con los ángeles”, declaró el padre. "Es la decisión más dura que hemos tenido que tomar nunca”, señaló la madre. “Sólo queríamos darle una oportunidad de vivir. Se ha perdido mucho tiempo. Sentimos mucho no haber podido salvarle”.

La realidad es que hace meses que nada se puede hacer por el bebé, según los médicos que le han venido atendiendo, en el hospital Great Ormond Street de Londres, uno de los mejores centros pediátricos del mundo. Charlie sufre daños irreparables en el cerebro, está paralizado, no ve, ni oye y necesita respiración asistida continuamente. Sufre una rara enfermedad genética, que afecta a las partes de las células encargadas de generar energía.

"Daños irreversibles"

En enero los médicos reconocieron que los daños ocasionados a los músculos y tejidos del pequeño eran “irreversibles” y seguir con cualquier tratamiento resultaba “injustificado”. Lo mejor era que no sufriera más y dejarle morir con dignidad. Los padres en cambio querían someterle a un tratamiento experimental en Estados Unidos. Tan experimental, que ni siquiera se ha probado con animales o seres humanos.

El asunto se llevó a los tribunales con una cadena de apelaciones y sentencias, cuatro en total, siempre favorables a los médicos. Al final en el debate sobre lo mejor para Charlie empezaron a pesar criterios y factores que nada tenían que ver con la ciencia y demasiado con emociones, credos y manipulación mediática. Los llamados grupos pro vida organizaron manifestaciones ante el tribunal, la residencia oficial de Downing Street y el Palacio de Buckingham. Intervinieron en favor de los padres el Papa y Donald Trump.

La ministra Theresa May le dedicó unos minutos de atención en el parlamento. El conflicto ha sido tan enconado que los médicos y el hospital donde está internado Charlie han sido amenazados de muerte. La visita la pasada semana del médico americano Michio Hirano, que proponía el tratamiento, y fue autorizado a examinar al niño, era la última esperanza para sus padres. “Demasiado tarde”, fue el veredicto. Pronto Charlie descansará en paz.

