Microsoft aclara que Paint no muere, estará en la Windows Store gratis

Tras el susto sobre el cierre de Paint que se hizo eco el pasado lunes, Microsoft ha aclarado en su blog oficial que la aplicación no dejará de existir y que los usuarios podrán encontrarla en la tienda de apps de Windows de forma totalmente gratuita.

Tras la noticia de su cierre, miles de usuaron llenaron las redes sociales en protesta por el fin de una aplicación tan querida y usada como ha sido Paint, llegando a convertirse en tendencia en Twitter. La avalancha de opiniones por las redes ha generado una presión en los responsables que ha terminado con la publicación oficial para calmar los ánimos.

"Durante estas horas hemos visto una increíble manifestación de apoyo y nostalgia por MS Paint. Así, hemos aprendido que, tras 32 años, esta app tiene un montón de fans. Es maravilloso ver cuanto amor hay por nuestra antigua y fiel app". Con estas palabras, los creadores de la aplicación han explicado el peso que el clamor de los seguidores ha tenido en la decisión de no retirarla del panorama.

No sólo no desaparece, sino que además Paint evoluciona y se convertirá en Paint 3D, una nueva aplicación creativa preinstalada en Windows 10. En esta versión, encontraremos todas las funcionalidades de su antecesora pero con toques enfocados a entornos 3D. No está todo perdido.

