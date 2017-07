Michu se retira del fútbol

El delantero internacional 'Michu' ha anunciado que se retira del fútbol profesional debido al mal estado de su tobillo derecho, en un calvario que lleva arrastrando desde noviembre de 2013.

"Querido fútbol, el estado actual de mi tobillo derecho, confirmado por los informes médicos, hace que hoy me vea en la obligación de decirte adiós como futbolista profesional", comenzó Michu en la carta publicada este martes en su perfil oficial de 'Twitter'.

El asturiano aseguró tener "mucho dolor" al despedirse del fútbol de esta manera, aunque sabe que estarán siempre "unidos", ya que ahora buscará formarse para obtener el título de director deportivo y de entrenador.

"De corazón te doy las gracias por todos los momentos mágicos que me regalaste durante todo este tiempo. Me siento un privilegiado por cumplir el sueño de tantos niños que empezamos a flirtear contigo desde pequeñitos. El sueño de llegar a ser profesional de este deporte", continuó.

Tampoco quiso olvidarse del público que le ha acompañado a lo largo de estos años en todos sus equipos, que le ha dado un "cariño impagable".

El internacional debutó en Segunda División con el Celta en 2007, para después jugar en Primera un solo año con el Rayo Vallecano en 2011. Ese año fue el de su explosión, donde anotó 15 goles en 37 partidos, lo que le valió el traspaso al Swansea de la Premier League.

En su aventura inglesa siguió con su racha goleadora y obtuvo los mejores números de su carrera en su primer año con 18 goles. Inluso llegó a debutar con la selección española en un partido contra Bielorrusia. Sin embargo, en noviembre de 2013, lo que comenzó con unas molestias en las rodillas y en los tobillos derivó en una operación en Oporto del tobillo derecho que le ha venido persiguiendo hasta el final de su carrera.

El Nápoles de Rafa Benítez consiguió hacerse con sus servicios en la 2014/15, cedido por los galeses y con el objetivo de recuperarse de lo que fue, ya que además con Gomis y Bony en el equipo se había quedado sin sitio. Sin embargo, en Nápoles tan solo pudo jugar 241 minutos oficiales, y el dolor del tobillo no remitía, por lo que se operó otra vez, esta vez en Vitoria.

El asturiano decidió empezar de cero y fichar por el equipo del que su hermano es el entrenador, el UP de Langreo de Tercera División. Allí consiguió marcar 10 goles en 17 partidos, y la temporada pasada firmó dos años por el Oviedo, aunque solo pudo anotar un gol en el equipo de Fernando Hierro.

"Me llevaste a Vigo para jugar con el Real Club Celta; a Madrid para jugar con el Rayo Vallecano; a Gales para jugar con el Swansea City, a Italia para jugar con el SCC Nápoles y a La Felguera para jugar en el Unión Popular de Langreo. Incluso conseguiste que representase a mi país visitiendo la camiseta de la selección española, compartiendo vestuario con compañeros que eran campeones del mundo", añadió el ovetense.

El español de 31 años afirma que gracias al fútbol ha conocido "países y ciudades maravillosas", aunque se queda "con la gente" que ha puesto en su camino, que estará "dentro en el corazón para toda la vida.

"Me gustaría hacer una mención especial al Real Oviedo, porque todo lo que he podido hacer en el campo, me lo han enseñado en este club. Recuerdo particular para todos los oviedistas del mundo, sin ellos no podría ser feliz durante todo este viaje. Cada palabra de aliento y de ánimo me hicieron seguir hacia adelante, cuando cualquier hubiera arrojado la toalla", explicó el ariete.

El asturiano no quiso despedirse sin mencionar a su familia, gracias a la cual se considera "un tipo honrado". "Siempre he intentado dar todo lo que tenía dentro, en cada club al que me llevaste, pero si en determinado momento he podido disgustar con mis actuaciones a alguno de tus aficionados que te aman con locura como yo, os pido disculpas de corazón", sentenció.

