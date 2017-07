Simeone amplía otro año más su compromiso con el Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone ha ampliado su contrato un año más con el Atlético de Madrid. El 'Cholo' ya aseguró en la despedida del estadio Vicente Calderón que "los periodistas me preguntan si me voy a quedar. Sí, sí me quedo porque este equipo tiene futuro", dijo el míster visiblemente emocionado entre los aplausos de los aficionados.

Según cuenta Miguel Martín Talavera en SER Deportivos, Simeone ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para ampliar otro año más su contrato -lo tenía hasta 2020 pero lo redujo al año 2018-. El propio entrenador dijo que 'estrenaría' el nuevo estadio, el Wanda Metropolitano, algo que hizo soñar a los colchoneros y que ahora si cabe, todavía más, subirá el volumen de los aplausos asegurando más futuro en la entidad.

Esta ampliación coincide con la futura petición del Atlético de Madrid para albergar la final de la Champions League en el Metropolitano. Además, la intención del entrenador argentino es confeccionar con tiempo una plantilla que luche por el trofeo europeo. Tras la sanción del TAS que impide inscribir a futbolistas en competición hasta enero, el Atlético de Madrid tiene un plan sólido para aspirar a lo más alto como ya vino demostrando en las últimas temporadas.

