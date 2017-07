Mireia Belmonte: "Ledecky está en su mundo"

Mireia Belmonte se ha colgado este martes la plata en los 1.500 libre con una tiempo de 15:50.89, casi 7 segundos por debajo de su récord nacional (15:57.29), algo que ha admitido que no esperaba. "No me lo esperaba", ha asegurado Belmonte sobre el resultado que ha conseguido, siguiendo a la estadounidense Katie Ledecky, que terminó su carrera con 15:31.82.

"Al principio parecía una carrera difícil, porque éramos cuatro chicas para dos medallas, porque Ledecky está en su mundo y es difícil de cogerla", ha dicho la española sonriente.

Belmonte ha explicado que en la carrera ya al inicio "tenía claro que tenía que salir valiente, estar entre las primeras y después luchar hasta le final". La nadadora se ha sorprendido de los ataques de la húngara Boglárka Kapás, "demasiado pronto para ella", ha afirmado y ha añadido que ante esta situación mantuvo la calma.

"Mantuve la calma y dejé pasar el tiempo y al final ella y la china (Hou Yawen) han ido atrás", ha afirmado Belmonte, que ha opinado que finalmente dejó atrás la italiana Simona Quadarella, que al final se perfiló como tercera, "bastante fácil".

La española ha admitido que haber nadado junto a Quadarella durante un buen rato "ha sido bueno", para tomar el ritmo necesario en la carrera. Y es que en los 1.500 "hay que tener mucha calma, mucha paciencia y no acelerar, porque al final, en los últimos 200-300 metros se puede pagar el esfuerzo", ha resumido su forma de asumir esta distancia.

Conforme a ello ha agregado que su carrera se construyó según esa regla y al principio ha ido bastante cómoda, para acelerar en el momento adecuado.

