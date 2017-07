Los príncipes Guillermo y Enrique rinden tributo a su madre, fallecida hace 20 años

Diana fue una madre "divertida", que "irradiaba cariño", e "iluminaba la habitación en la que entrababa". Así la recuerdan casi 20 años después de su muerte sus dos hijos, Guillermo y Enrique, en un documental de una hora y media emitido el lunes por la noche por la cadena privada de televisión ITV.

Nuestra madre: Su vida y Legado es un homenaje de ambos a la princesa. Guillermo tenía 15 años y Enrique, 12 cuando ella murió en el accidente de París el 31 de agosto de 1997. Los chicos estaban en Balmoral, en Escocia, aquel día. Su madre les llamó por teléfono. Ellos estaban jugando y la conversación fue breve. Después de todo, se iban a ver muy pronto. Ahora ambos lamentan la brevedad de aquella charla.

La princesa de Gales posa junto a su hijo Guillermo. / DUKE OF CAMBRIDGE AND PRINCE HAR (EFE)

En el documental Enrique recuerda aquella última conversación intrascendente, que sólo luego cobró un gran valor ellos. "Me puse al teléfono. Me hablaba desde París. No recuerdo exactamente lo que dije, pero lamento y lo lamentaré toda mi vida, lo corta que fue la llamada. Si hubiera sabido que era la última vez que iba a hablar con mi madre, las cosas que le habría dicho. Si hubiera tenido la menor sospecha de que era la última vez que hablaba con ella.... Qué diferente hubiera sido la conversación si hubiera sabido que iba a perder la vida esa noche".

El documental es un tributo personal de los príncipes, que al igual que hiciera su madre, quieren hablar ahora de sus sentimientos. Juntos revisan viejos álbumes de fotos y comparten recuerdos de un tiempo que para ellos fue feliz. Curiosamente ninguno de los dos menciona una sola vez a su padre, el príncipe Carlos. Ambos pasan de puntillas por el difícil periodo del traumático divorcio.

El programa es evidentemente muy positivo, un panegírico de la figura de Diana. Sus hijos ponen especial énfasis en las causas que apoyo, como la ayuda a los sin techo o a la eliminación de las minas personales que la llevó a lugares como Bosnia, en contra de la opinión del Foreign Office. También fue, como recuerda el cantante Elton John en la filmación, una pionera en la lucha contra el sida. Diana tendió la mano y abrazó a los contagiados, cuando la enfermedad arrasaba a la comunidad gay y marginaba a quienes la padecían. Sus hijos han tomado ahora el relevo.

El príncipe Enrique con su madre. / HANDOUT (REUTERS)

