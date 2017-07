El cine de Antena 3 hace añicos a 'All you need is love... o no'

El cine se ha implantado abiertamente en la parrilla de Antena 3, por lo que no era de extrañar que alguno de estos pases diarios diera buenos resultados al canal. Concretamente este lunes, la película Juntos y revueltos registró un buen 16,4% de cuota de pantalla con casi 2 millones de espectadores (1.954.000), dejando bajo mínimos al programa de Risto Mejide.

All you need is love…o no anotó un mal 9,7% (1.954.000) en Telecinco, la cuota más baja de la temporada.

Peor le fue a La 1 de TVE con la serie El infiltrado, marcando un alarmante 8,8% con 1.275.000. Aun así, la ficción se colocó como la segunda oferta más vista de la noche. Antes, Viaje al centro de la tele promedió un buen 12,3% de share con 1.687.000 espectadores.

En el duelo de las cadenas de segunda generación, el film Puños de asfalto, como parte de El Taquillazo de laSexta, se conformó con un 7,1% con 899.000 espectadores, mientras que En el punto de mira destacó con un 7,7% (959.000) en Cuatro.

El triplete de Antena 3 no le vale para liderar

Antena 3 (12%) se llevó este lunes la mañana, el prime time y el late night. Aún con todo, la cadena principal de Atresmedia no logró arrebatarle el liderazgo del día a Telecinco (13.5%).

Audiencias prime time lunes Antena 3 'El Hormiguero Stars': 1.273.000 y 9,5% 'Cine': "Juntos y revueltos": 1.954.000 y 16,4% Telecinco 'All you need is love... o no': 1.163.000 y 9,7% La 1 'Viaje al centro de la tele': 1.687.000 y 12,3% 'El infiltrado': 1.275.000 y 8,8% laSexta 'El intermedio: Summer Time': 713.000 y 5,6% 'El taquillazo': "Puños de asfalto": 899.000 y 7,1% Cuatro 'First dates': 1.206.000 y 9,3% 'En el punto de mira': 959.000 y 7,7% La 2 'Historia de nuestro cine': "Fortunato": 216.000 y 1,5%

