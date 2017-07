DIRECTO |Rajoy admite que no puede demostrar que el PP dejase de contratar a Correa en 2004

Alberto Pozas Rajoy lleva más de una hora declarando ya como testigo en el juicio de la primera etapa de actividad de la trama Gürtel. 26/07/2017 11:22

Alberto Pozas Un abogado le pregunta por una cuenta de Luis Bárcenas en Suiza. El tesorero usó su nombre como aval para su apertura: "En absoluto" lo autorizó, "¿Cómo iba a hacerlo", dice. 26/07/2017 11:22

Alberto Pozas "Yo voy allí, pronuncio unas palabras, estoy con la gente y siempre funciona así", dice Rajoy para afirmar por enésima vez que no controlaba los aspectos económicos de las campañas electorales del Partido Popular. 26/07/2017 11:20

Pilar Velasco Rajoy también "desconoce" si el grupo Correa estaba contrastando con la administración local y regional al margen del PP. 26/07/2017 11:20

Pilar Velasco Rajoy intenta desentenderse de las empresas contratantes con el PP e insiste en que en la reunión con Aguirre le encargó que se enterase de qué ocurría Majadahonda y Arganda. No recuerda si le reportó: "Doy por sentado que temas que no son de mi competencia la gente cumple con las instrucciones" concluye. 26/07/2017 11:19

Alberto Pozas Rajoy reconoce que no puede demostrar que el PP dejase de contratar a Correa, supuesto cabecilla de la trama, en 2004: "Lo desconozco absolutamente porque son los servicios económicos los que creo que remitieron a las organizaciones regionales un documento diciendo que no contrataran con este grupo, pero no se lo puedo asegurar, es muy difícil". 26/07/2017 11:19

Alberto Pozas "Doy por sentado que cuando son temas que no son de mi competencia la gente cumple las intrucciones", dice Rajoy sobre Esperanza Aguirre y la trama Gürtel. 26/07/2017 11:17

José Luis Sastre Hora y cuarto después, Rajoy encadena los no lo sé, no le conozco, no me acuerdo. Su equipo trató de que los evitara. 26/07/2017 11:17

Alberto Pozas Rajoy niega que el PP dejase de contratar con la trama tras esa reunión con Esperanza Aguirre. "Nada que ver", añade. La expresidenta madrileña siempre ha afirmado que fue ella quien alertó "sin saberlo" al PP sobre la existencia de la Gürtel, algo que acaba de negar Rajoy. 26/07/2017 11:14

Pilar Velasco El abogado de la defensa vuelve sobre una cuestión nuclear, la relación de Correa con Génova. "Pregunté -insiste Rajoy- si tenía contrato fijo y como no lo tenía dije que no se le volviera a contratar". Rajoy tampoco recuerda los municipios donde trabajaba la red. 26/07/2017 11:14

Alberto Pozas "No se le vuelve a contratar y punto", subraya de nuevo Rajoy sobre la orden que dio de no contratar con Correa. No recuerda los municipios donde el empresario habría usado el nombre del partido para conseguir contratos. 26/07/2017 11:13

Pilar Velasco El abogado de la defensa pregunta qué grado de relación tenía Rajoy con 'El bigotes' para que le tutease en la carta de 2003. "Podría enseñarle decenas de cartas de personas que me tratan de tú" responde. 26/07/2017 11:11

Alberto Pozas Mariano Rajoy dice que "no me sorprende" que 'el Bigotes' le tutease en una de las cartas, afirmando que hay "decenas y decenas de cartas de personas que me tutean". No supo por qué reclamaba dinero "ni tengo por qué saberlo, mis funciones son políticas y no controlar las deudas que pueda tener el partido en Galicia". 26/07/2017 11:11

Pilar Velasco Se reanuda el interrogatorio. Rajoy se desentiende del documento de reclamación de 'El bigotes' por una deuda del PP gallego en 2003 aunque la asume como veraz. 26/07/2017 11:09

Alberto Pozas "Yo desconocía esa carta, fíjese una carta de finales de 2003 cuando yo estaba dedicado a ser candidato a las elecciones generales", asegura Rajoy retomando el asunto de la misiva que le mandó uno de los imputados de la Gürtel. 26/07/2017 11:09

Alberto Pozas "Dele a grabar porque ya está resuelto el problema", dice el juez. 26/07/2017 11:05

Alberto Pozas Arreglado el problema del sonido, la comparecencia arranca de nuevo en pocos minutos. 26/07/2017 11:04

Alberto Pozas Por el momento, la declaración de Rajoy ha tenido varios ejes: - Asegurar que nunca tuvo conocimiento de los aspectos económicos de las campañas electorales del PP. - Negar sobresueldos en el partido, negar la veracidad de los 'papeles de Bárcenas' y negar donaciones en negro. - Asegurar, en contra de lo que afirman los investigadores, que él dio la orden de dejar de contratar con Francisco Correa. - Asegurar que no conocía a buena parte de los imputados. 26/07/2017 11:01

Alberto Pozas Interrumpen la testifical de Rajoy hasta que consigan arreglar el problema del sonido. Lleva aproximadamente 40 minutos compareciendo. 26/07/2017 10:58

Alberto Pozas Acaba de irse el sonido de las tres salas de prensa mientras sigue la testifical. 26/07/2017 10:55

Alberto Pozas Mariano Rajoy está negando haber tenido ninguna relación con muchos de los imputados: Correa, 'el Bigotes', Crespo... todo estrictamente profesional. "Yo no tenía ni la más remota idea de cuál es la agencia de viajes del Partido Popular, de la misma manera que ahora como Presidente del Gobierno desconozco cuál es la agencia con la que viajo por el Partido Popular, yo normalmente no iba a sacar los billetes". 26/07/2017 10:53

Cadena SER Mientras Rajoy declara, un grupo de personas se manifiestan a las puertas de la Audiencia Nacional http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/audio/81/001RD010000004664009 26/07/2017 10:52

Alberto Pozas "Era una relación absolutamente política y nada estrecha", dice Mariano Rajoy sobre su relación con Pablo Crespo, exmiembro del PP gallego e imputado en la trama Gürtel. 26/07/2017 10:51

Pilar Velasco El juez no quiere "entrar de lleno en los 'papeles de Bárcenas'" ante las preguntas de la acusación. "Siento tener que decirle que no y haga las protestas que considere" aclara. 26/07/2017 10:50

Alberto Pozas Termina el interrogatorio del abogado de ADADE. Empiezan las defensas de los acusados. 26/07/2017 10:49

Pilar Velasco Rajoy niega saber si con dinero del Partido Popular se compraron acciones de Libertad Digital y dice "Sé lo que he leído en los periódicos". 26/07/2017 10:48

Alberto Pozas El abogado de ADADE pide un careo entre Rajoy y Bárcenas. 26/07/2017 10:48

Alberto Pozas Luis Bárcenas afirmó durante el juicio que fue el propio Ángel Acebes quien autorizó la compra de estas acciones con dinero de la supuesta contabilidad paralela: http://cort.as/s57L 26/07/2017 10:47

José Luis Sastre Runrún y risas en la sala con el pique entre la acusación, Rajoy y el presidente. Lo último que uno esperaba oír eran risas burlonas. 26/07/2017 10:47

Alberto Pozas "Desconozco absolutamente ese extremo", dice Mariano Rajoy sobre la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la 'caja B'. 26/07/2017 10:46

Pilar Velasco Tercera reprimenda del presidente de la sala a la sorna gallega de Rajoy: "Señor testigo, venga, venga...." 26/07/2017 10:46

Alberto Pozas Pregunta el abogado sobre quién pagó un viaje con su familia a Canarias: "Mi partido, hasta donde yo sepa". Añade con sorna que "la respuesta tiene que ser gallega" y el juez le corta. 26/07/2017 10:45

Pilar Velasco Rajoy dice que tampoco conocía al constructor arrepentido de la Gürtel, Alfonso García Pozueo, ni le consta que entregase nada. 26/07/2017 10:45

Alberto Pozas Explica Rajoy que tuvo "bastante relación" con la exministra Ana Mato, acusada como partícipe a título lucrativo, "era una persona con la que tenía más relación que con otras". 26/07/2017 10:44

Pilar Velasco A la pregunta "¿Conoce a algún responsable político o compañero suyo que tuviera contacto con donantes anónimos del partido?" el presidente de la sala le dice a Rajoy que está permitida y con su "ninguno" como respuesta es suficiente. 26/07/2017 10:44

Alberto Pozas "Ninguno". Rajoy niega que sus compañeros de partido favoreciesen a Correa por tener amistad con él. 26/07/2017 10:42

Alberto Pozas Rajoy especifica a qué se refería cuando dijo que "todo era falso salvo alguna cosa" en los papeles de Bárcenas: "Cuando yo conocí aquellos papeles vi que todo lo que se refería a mi era absolutamente falso, pregunté a un sinfín de personas que me dijeron lo mismo y luego leí en algunos medios que algunas personas decían que algunos traspasos se habían producido y me pareció legal y honesto decir que la inmensa mayoría de las cosas eran falsas y que otras podían ser ciertas". 26/07/2017 10:42

Alberto Pozas No recuerda Rajoy si 'el Bigotes' le envió una carta de agradecimiento y reclamando dinero. "Recibo miles de cartas al día", dice el presidente del ejecutivo central. 26/07/2017 10:40

Alberto Pozas "Sería incapaz de decirle" cuándo ha conocido a Álvaro Pérez 'el Bigotes'. "Le he visto en algunos actos públicos porque llevaba esos temas dentro de la empresa del señor Correa", añade. 26/07/2017 10:39

Pilar Velasco La acusación se interesa por la operación de Arganda y Rajoy carga la responsabilidad sobre Esperanza Aguirre. "Debió producirse a finales de 2004. Lapuerta pidió vernos con Esperanza Aguirre. Citó dos ayuntamientos, creo que Arganda y Majadahonda. Como Aguirre era la presidenta del PP de Madrid le dije que se ocupara de esos asuntos". 26/07/2017 10:38

Pilar Velasco "Le he dicho al testigo que no vuelva a hacer esa observación" Segunda reprimenda del presidente de la sala a Rajoy ante el "No sé si se ha confundido de testigo". 26/07/2017 10:35

Alberto Pozas La testifical está siendo tensa: Rajoy lanza dardos al abogado de la acusación popular ADADE, y el juez ya le ha reprendido dos veces. 26/07/2017 10:34

Alberto Pozas "Jamás, no sé si se ha confundido de testigo señor letrado", dice Rajoy sobre la supuesta financiación ilegal de las campañas del PP. "No quiero observaciones tampoco", le reprocha el juez. 26/07/2017 10:34

Pilar Velasco El letrado de la acusación Benítez de Lugo se queja ante la protesta del presidente de la sala. "Aquí no enjuiciamos aspectos políticos. Si se me censura cualquier pregunta sobre aspectos económicos, no tiene sentido la declaración" alega 26/07/2017 10:33

Alberto Pozas El abogado pregunta por los "mil millones" que el empresario Francisco Correa aseguró entregar en mano al tesorero Luis Bárcenas. "Desconozco las actividades del señor Correa, ni lo conocía. Yo lo siento mucho, las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustaría que fueran", le dice Rajoy al letrado de la acusación popular. 26/07/2017 10:32

Pilar Velasco El presidente del tribunal frena al abogado de la acusación. "Si le dice que no conoce el tema económico, no nos conduce a ninguna parte" que siga preguntando, recrimina. 26/07/2017 10:32

Alberto Pozas Los investigadores afirmaron en este juicio que Rajoy dejó de contratar sólo "formalmente" con la trama: http://cort.as/xuFk 26/07/2017 10:31

Alberto Pozas En contra de lo que dicen los investigadores, Rajoy asegura que él dio la orden de dejar de contratar con la Gürtel: "Sí, fue una reunión que se celebró en mi despacho en el año 2004, el tesorero me dijo que algunos proveedores estaban usando el nombre del PP en ayuntamientos de Madrid y le dije que dejáramos de trabajar con ellos". "No conocía" a Francisco Correa, "le habré visto en algún acto pero no tengo ninguna relación ni vino a mi despacho" 26/07/2017 10:29

Pilar Velasco Sobre el fin de las relaciones entre Rajoy y Correa. "Sí, hacia la última parte de 2004. El tesorero del partido me dijo que algunos proveedores estaban utilizando el nombre del partido". Rajoy asegura que preguntó que proponía Bárcenas "Le dije que dejara de trabajar con esos proveedores". 26/07/2017 10:29

Alberto Pozas Por ahora, Rajoy ha negado haber tenido ninguna responsabilidad económica en las campañas electorales y por tanto desconocer si había donaciones en negro. Ha negado categóricamente los sobresueldos. 26/07/2017 10:28

Pilar Velasco El abogado de ADADE pregunta sobre la reunión entre Arenas, Bárcenas y su esposa. Rajoy dice reconoce que la recuerda "perfectamente. Se produjo a mitad de 2010 cuando Bárcenas abandonó su puesto de tesorero. Pidió la reunión para despedirse. Me pareció razonable, llevaba 30 años en la casa". 26/07/2017 10:27

Alberto Pozas También reconoce que Bárcenas les pidió entonces mantener el despacho y el coche y que les pareció "razonable". 26/07/2017 10:26

Alberto Pozas Rajoy reconoce que se reunió con Bárcenas en 2010, aunque sólo para despedirse. "Me pareció razonable porque llevaba trabajando 30 años en la casa. Quería despedirse, nos explicó que estaba en una situación difícil y que iba a dedicarle tiempo a los abogados y punto". 26/07/2017 10:26

Alberto Pozas Rajoy afirma que nadie se quejó de la labor de Luis Bárcenas como tesorero: "Nunca, mientras fue tesorero nunca". 26/07/2017 10:24

Alberto Pozas El interrogatorio se enfanga. El tribunal declara improcedentes varias preguntas y el abogado se queja de que quieren "desestabilizarme". 26/07/2017 10:24

Alberto Pozas "Veía operarios haciendo obras". Rajoy sobre las obras de la sede del PP en Génova. "Desconozco" si, como afirma Bárcenas, se pagaron en negro. 26/07/2017 10:23

Alberto Pozas El presidente del tribunal reprende levemente al presidente del Gobierno: "Testigo, por favor...", le susurra cuando Rajoy dice al abogado de la acusación que el suyo "no parece un razonamiento muy brillante". 26/07/2017 10:23

Alberto Pozas El presidente del Tribunal declara "impertinente" una pregunta del abogado sobre los sobresueldos. 26/07/2017 10:21

Alberto Pozas "No he oído nada porque jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido". Rajoy sigue negando tener conocimiento de una contabilidad paralela o sobresueldos. 26/07/2017 10:21

Pilar Velasco Rajoy sobre los sobresueldos del PP: "Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido teníamos un complemento que se declaraba a Hacienda. Cuando entramos en el Gobierno dejamos de cobrarlo" explica. 26/07/2017 10:21

Alberto Pozas Rajoy asegura que los conocidos como 'papeles de Bárcenas' son "absolutamente falsos, cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del Partido tenían un complemento que abonaba el Partido y que se declaraba a Hacienda". Cuando entraban en el Gobierno, dice, dejaban de cobrarlo. 26/07/2017 10:20

Alberto Pozas "Jamás". Rajoy es tajante hablando de la posible financiación irregular de las campañas. 26/07/2017 10:19

Pilar Velasco Continúa Rajoy: "Mis responsabilidades son políticas, no de responsabilidad" asegura. 26/07/2017 10:19

Alberto Pozas Rajoy niega conocer la existencia de una contabilidad paralela en el PP: "Absolutamente ninguno, jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad, lo único que me importaba es que los informes del Tribunal de Cuentas fueran positivos y punto, mis responsabilidades son políticas. 26/07/2017 10:19

Pilar Velasco Muy claro el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que insiste a los letrados que permitirán las preguntas sobre la caja B hasta que consideren que se excedan. 26/07/2017 10:18

Pilar Velasco El presidente del tribunal precisa que admitirán preguntas sobre la caja b del PP excepto "cuando entendamos que se exceden del objeto del proceso" 26/07/2017 10:17

Alberto Pozas El abogado pregunta por la 'caja B' del Partido Popular y otro abogado interrumpe a Rajoy cuando va a contestar, protestando contra la pregunta. El juez Hurtado anuncia que va a permitir preguntas sobre esta caja. 26/07/2017 10:16

Pilar Velasco Rajoy precisa que dirigió la campaña de 1994, las europeas de 1995, las municipales y autonómicas de 1996 y las generales del año 2000. "En los tres primeros casos estaba en Génova como vicesecreatario, en el último estaba en el Gobierno" dice. 26/07/2017 10:14

Alberto Pozas Rajoy afirma que el director de campaña no entra en los aspectos económicos: "En absoluto, el presupuesto se elabora por los servicios económicos y cuando acaba la campaña da cuentas al comité ejecutivo", afirma. 26/07/2017 10:13

Alberto Pozas El presidente reprocha veladamente varias veces al abogado de la acusación que le pregunte varias veces lo mismo. 26/07/2017 10:13

Alberto Pozas "La última vez que dirigí una campaña electoral fue hace 17 años largos, en 1990", explica Rajoy. 26/07/2017 10:12

Alberto Pozas Rajoy arranca explicando su función en el Partido Popular en los años investigados: "No desarrollé ninguna actividad en la calle Génova, con una excepción, una campaña de unas elecciones generales". 26/07/2017 10:10

Alberto Pozas Empieza el interrogatorio por parte del abogado de ADADE, la acusación popular que ha solicitado su declaración. Le pregunta por el organigrama del PP. 26/07/2017 10:09

Alberto Pozas Diga su nombre. "Mariano Rajoy Brey". El presidente del Gobierno jura decir verdad y dice que "conozco a alguno de los acusados, no tengo ninguna relación especial." 26/07/2017 10:07

Alberto Pozas Arranca la sesión. "Mientras se va acoplando el testigo me dirijo a todos", dice Ángel Hurtado, presidente del tribunal. Pide a los periodistas que no usen los móviles. "Que pase el testigo". 26/07/2017 10:06

Pilar Velasco Una vez en la sala, el tribunal va a decidir dónde sienta a Rajoy. A continuación, leerán los derechos que asisten a Rajoy como testigo y pasarán la palabra a la acusación ADADE. Su letrado hará las preguntas que considere oportunas, desde el procedimietno en sí mismo, la red Gürtel del 99 a 2005, a la caja B del PP. 26/07/2017 10:01

Alberto Pozas Empieza a entrar la gente a la sala de vistas de la Audiencia Nacional. 26/07/2017 09:57

Alberto Pozas Ha pasado incluso un coche por delante del suyo, entre él y las cámaras. Los compañeros de gráficos hablan de "una coreografía bien coordinada" para evitar la foto. 26/07/2017 09:55

Alberto Pozas Objetivo conseguido : Rajoy evita las cámaras entrando en coche y por el garaje, visto y no visto. Su declaración empieza en diez minutos. 26/07/2017 09:51

Pilar Velasco Entre los gritos de los manifestantes en las inmediaciones de la Audiencia se escucha "Rajoy sé fuerte"; "No hay pan para tanto chorizo" o "Este presidente es un delincuente". El presidente todavía no ha llegado. 26/07/2017 09:39

Alberto Pozas La puerta de la Audiencia, blindada ante la inminente llegada de Rajoy. De fondo, los gritos de los manifestantes. "Ilegalizar al Partido Popular", gritan. 26/07/2017 09:36

Alberto Pozas Unas veinte personas se concentran a cien metros de la Audiencia Nacional. Una pancarta de "Mariano, sé fuerte" y otra contra las preferentes. No pueden acercarse más. 26/07/2017 08:52

Cadena SER Bárcenas y la caja b del PP, en seis audios | El extesorero del PP ha reconocido todos los hitos más relevantes sobre la contabilidad paralela del partido: su existencia, que la creó el propio partido y que hasta los secretarios generales disponían de los fondos en negro. Informa Miguel Ángel Campos 26/07/2017 08:38

Cadena SER Rajoy lanzó en verano de 2013 su alegato defensivo más firme: http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/audio/81/001RD010000004663472 26/07/2017 08:30

Aitor Ordax La Coordinadora 25-S, organizadora de las protestas de 'Rodea el congreso' de 2012, ha convocado una concentración a las 9:00 frente a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares con motivo de la declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo ante el tribunal de la trama Gürtel. 26/07/2017 07:26

