Piqué explica a Neymar por qué debería quedarse

Con una cara larguísima Gerard Piqué, al lado de un muy serio también Mascherano, explicó el famoso "se queda" con el que acompañó en sus redes una foto con Neymar. "Fue una opinión personal. El que tiene que hablar es él. Por lo que charlé con él e intuir, además de las ganas que tengo que se quede puse eso. Salió así. No es oficial, no me toca a mí. A mí me gustaría que se quedara, de eso no hay duda y es lo que quiero que sea", dijo primero el central catalán.

Piqué repitió en diferentes ocasiones que como "amigo" le recomienda a Neymar quedarse en el Barça pero dijo comprender que se replantee las cosas.

Y explicó que toda la plantilla intenta convencerle para que se quede. “Cuando hablamos todos con él lo que intentamos exponerle como amigo es la situación en la que él está. Es comprensible que se quiera replantear las cosas. Tiene cosas encima de la mesa. Estoy seguro que no es por dinero ni por un proyecto deportivo", comentó Piqué, uno de los hombres fuertes del vestuario.

"Le digo que no vaya a una liga menor"

También expuso el catalán claramente el porqué Neymar querría cambiar de aires y el peligro de cambiar el Barça por el PSG. "Puede ser que quiera un rol más importante en el equipo. Si es por eso, lo que yo le digo es que no se vaya a París, donde se va a una liga menor y se lo va jugar todo a la carta de la Champions. Neymar es un niño, un niño de 25 años con sus dudas", añadió.

