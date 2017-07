El futbolista que se retiró para salvar a su sobrino

Lulo Benítez, futbolista argentino, se ha retirado de su carrera deportiva para poder donar parte de su hígado a su sobrino Milo, que tiene 9 meses. El pequeño se debatía entre la vida y la muerte, Lulo no tuvo dudas y se sometió a la operación de trasplante de hígado.

“Primero para mí estaba la salud de mi sobrino y no me importaba más nada que mi sobrino”, ha dicho el exfutbolista a la CNN. “Somos una familia muy unida, somos tres hermanos. Les dije que no dudaba ni un segundo, que iba a ser yo e imagínate la alegría de ella y la felicidad y el alivio porque había una oportunidad de vida para Milo”, ha destacado.

El pequeño Milo sufría una obstrucción biliar que ningún tratamiento pudo curar. La madre del niño fue descartada porque fue operada del corazón con anterioridad y podría haer complicaciones. Al buscar otro familiar, el padre no era compatible, pero su tío sí.

La operación duró 7 horas para Lulo y 12 para su sobrino. Todo salió bien y el futbolista retirado ha recordado el momento en el que vio por primera vez a Milo tras la cirujía: “ese encuentro fue lo más emocionante que me pasó en mi vida”.

Lulo es un conocido delantero del Club Central Larroque de la provincia de Entre Ríos (Argentina).

