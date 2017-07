Djokovic no volverá a jugar hasta 2018 por su lesión de codo

El tenista serbio Novak Djokovic ha anunciado este miércoles que no volverá a jugar un torneo hasta 2018 para curarse definitivamente de la lesión de codo que lleva "un año y medio arrastrando", una "experiencia completamente nueva" en su carrera que afronta "con optimismo" para preparar su vuelta a las canchas, en las que seguirá acompañado por Andre Agassi.

"Después de un año y medio arrastrando la lesión en el codo, he tomado la decisión de no volver a jugar ningún torneo durante el resto de la temporada 2017. Wimbledon probablemente fue el peor torneo para mí en cuando a dolor. He consultado muchos doctores y especialistas en los últimos doce o quince meses, especialmente en los dos últimos cuando sení que la lesión iba a peor, y todos están de acuerdo en que necesito tiempo de descanso", anunció Djokovic en un vídeo por internet a través de Facebook Live.

El serbio entendió que sufre "una de esas lesiones que nada puede resolver al momento" y en las que "solo puedes dejar que la naturaleza siga su curso para curarte", por lo que se ha visto obligado a tomar "una decisión que no ha sido fácil profesionalmente".

Djokovic anunciando su decisión de no jugar ningún torneo más en 2017 / Getty Images

"Intento verlo con optimismo y creo que todo en la vida pasa por alguna razón. Intentaré emplear este tiempo lo mejor que pueda para pasar tiempo de calidad con la familia y para seguir distintos métodos de rehabilitación para volver a la cancha cuanto antes. Después de un par de meses espero volver a entrenar", avanzó.

Comentarios