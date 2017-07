'Me lo dices o me lo cantas'... o cómo hacer de la parodia un esperpento

Este martes, Telecinco nos deleitó con un nuevo estreno que ya venía enturbiado por el propio desarrollo al que se había visto sometido y unos vídeos promocionales que servían como suculento aperitivo de un plato que tenía el 99% de posibilidades de ser indigesto.

Bajo el título de Me lo dices o me lo cantas y un amplio deseo de homenajear (a su manera) a La parodia nacional irrumpía este formato en el prime time de la cadena con un plantel de caras conocidas, un jurado tentador y un Jesús Vázquez encargado de domar a las 'fieras', rol que ya ha encarnado en sinfín de ocasiones.

Jesús Vázquez, presentador de 'Me lo dices o me lo cantas' / Mediaset España

"Los asuntos más candentes de la actualidad, interpretados desde la óptica del humor, la sátira y la crítica social por una serie de concursantes dispuestos a darlo todo sobre el escenario al ritmo de auténticos hits musicales". Con esta premisa trabaja el concurso, aunque hay ciertos aspectos de esta descripción que no se asemeja del todo con la realidad.

Otro intento de T5 de hacerse con un 'TCMS'

Y es que cumpliendo con todos los pronósticos, Me lo dices o me lo cantas es una prueba fallida más de la tan ansiada versión de Tu cara me suena que busca la cadena afincada en Fuencarral. Aunque lógicamente cambian ciertos aspectos como la mecánica o la propia esencia del formato, este programa intenta desesperadamente hacerse con la fórmula que tantas alegrías le está dando el talent de imitaciones a Antena 3.

Y aunque gana en ritmo y agilidad respecto a TCMS, Me lo dices o me lo cantas abandona a su suerte aspectos tan fundamentales de su ADN como la parodia para convertir el show en puro esperpento.

La crítica política y social de la que echan mano las disparatas actuaciones están caducas y pasadas de moda, recurriendo al chiste fácil y rescatando humor refrito de épocas más gloriosas.

Cuando la profesora te dice que digas en alto lo que estás cuchicheando con tu compañero #MeLoCantas pic.twitter.com/bJ4NVVGcPv — Me lo dices o... (@MeLoDicesTV) 25 de julio de 2017

Son unos concursantes entregados a la causa lo que realmente hace que el espectador pueda lograr en algún momento simpatizar con el programa, además de ciertos miembros del jurado que se manejan como pez en el agua en el arte de hacer televisión.

En definitiva…

Resulta gratificante ver al menos que una cadena como Telecinco continúa apostando por la producción propia durante las vacaciones de verano, dando un toque de color a una parrilla estática y soporífera.

Pero aun con todo, Me lo dices o me lo cantas se deja llevar demasiado por las ocurrencias de otra década que no representa a la sociedad actual, sacando pecho incluso de errores que ya entonces hacían palidecer aquellos formatos.

