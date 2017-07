Rajoy, a la derecha del tribunal

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presta declaración en el juicio por el caso Gürtel que se sigue en la Audiencia Nacional. El tribunal le ha colocado a su derecha y no delante del banquillo de los acusados como es lo habitual. La acusación particular que le ha llamado a declarar ha mostrado su queja por este trato especial hacia Rajoy ya que comparece como "ciudadano" y no como "presidente". Rajoy ha jurado decir la verdad.

