Piqué: "Quiero ser presidente del Barcelona. Ese es mi sueño"

Gerard Piqué habló para el medio nipón Soccer King durante la visita del Barclona a Japón. En la entrevista, el defensa blaugrana compartió su opinión sobre el arbitraje y su futuro una vez se retire del fútbol.

El defensa afirmó contundentemente que cambiaría el sistema arbitral y que no estaba contento con las decisiones tomadas por los colegiados la temporada pasada.

"Si, estoy muy descontento con el arbitraje en algunos partidos. Pero lo he olvidado hace ya mucho (risas). La nueva temporada está a punto de comenzar, tengo que cambiar completamente mi mentalidad y no pensar sobre ciertas cosas negativas"

También afirmó que no veía su futuro como entrenador una vez abandonase el fútbol. "No estoy hecho para ser entrenador. Quiero ser el Presidente del Barcelona, ese es mi sueño. Cuando me retire me gustaría hacer lo que lo que estuviese en mi mano por el club que amo", explicaba.

Ante la pregunta de qué haría si fuese el presidente de la FIFA, Piqué respondió que "me gustaría cambiar el sistema arbitral. La presión del colegiado en un partido es demasiado grande. Para ser capaz de eliminar la injusticia y que hubiese menos polémica introduciría medios tecnológicos que harían mejorar el arbitraje".

"Hemos cambiado mucho de entrenador, hemos comprado y vendido un montón de jugadores pero la filosofía del Barcelona como club ha sido la misma. No hay necesidad de cambio", sentenciaba Piqué.

