Crean un cómic para invidentes y personas con discapacidad visual

Francesc Capdevila es un dibujante español conocido popularmente como 'Max', que está trabajando en un cómic especial de no más de 16 páginas impreso con resina, característica que le otorga bajo relieve a las imágenes ilustrativas.

Se trata de una técnica que busca revolucionar el campo del lenguaje de los cómics junto con la lectocomprensión en personas con discapacidad visual.

El artista podría lograr lo que, hasta el momento, aún no se había conseguido. El proyecto se encuentra en fase de desarrollo y, aunque no está fijada la fecha, se prevé que llegue pronto al mercado. Según ha explicado a diversos medios el artista, la idea le surgió de un proyecto llamado "La Venecia que no se ve", de Antonio Abad.

Comentarios