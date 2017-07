España lidera la lucha contra la hepatitis

Hoy se celebra el Día Mundial contra la hepatitis con el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud de llegar a la meta de hepatitis cero en 2021. La Alianza para la Eliminación de la hepatitis Víricas en España (AEHVE), que agrupa a siete sociedades científicas y agrupaciones de pacientes, afirma que España se encuentra en una situación de “clara ventaja” para alcanzar ese objetivo marcado por la OMS. Y es que los datos tanto de curaciones como de casos diagnosticados sitúan a nuestro país a la cabeza de Europa en la lucha contra esta enfermedad.

Desde el punto de vista científico el caso de la hepatitis C es casi una excepción en la historia de la medicina ya que se trata, nos lo explicaba el doctor Oliveira del Hospital Universitario la Paz, de un virus que se descubrió a finales de los 80 y en 2015 ya estaban en el mercado los medicamentos que pueden curar a la mayoría de los pacientes en tan sólo unas semanas y sin apenas efectos secundarios. Es decir, en tan sólo 25 años se ha descubierto la causa dela enfermedad y se ha encontrado la cura.

En el último consejo Interterritorial, celebrado en el mes de junio, se aprobó extender el tratamiento a todos los pacientes diagnosticados y no sólo a los más graves. Esta decisión posibilitará que en un plazo aún no determinado pero no demasiado largo se erradique casi al 100% la enfermedad en los casos diagnosticados. La batalla ahora, lo recuerdan los especialistas, es que afloren todos los casos de personas que están infectadas por el virus la hepatitis C y lo desconocen. Hay que señalar que esta enfermedad se desarrolla en las primeras etapas de forma asintomática. Las asociaciones médicas y de pacientes reclaman que el siguiente paso sea el de establecer un cribado universal en los grupos de riesgo.

