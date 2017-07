El atacante de Hamburgo estaba siendo observado por su radicalización islámica

El atacante del supermercado de Hamburgo que mató ayer con un cuchillo a un hombre e hirió a seis personas actuó solo, impulsado por "motivos islamistas y religiosos" o como consecuencia de su inestabilidad psíquica, informó hoy el ministro de Interior de ese "Land" (Estado federado), Andy Grote.

En las investigaciones en curso no se han hallado indicios de que el autor del ataque, un árabe de 26 años que estaba bajo observación policial por su radicalización islámica, estuviera vinculado a ninguna red yihadista, añadió el responsable de Interior.

Grote confirmó asimismo que el atacante, nacido en los Emiratos Árabes y al parecer palestino, había visto rechazada su solicitud como refugiado y estaba pendiente de expulsión, pero que no se había podido proceder a ella por no tener los papeles en regla. El ministro de Hamburgo y el fiscal Bernd Krüsser, insistieron en que se le conocían tendencias islamistas, pero no una vinculación al yihadismo, y relataron que tenía antecedentes por delitos menores.

En el albergue de refugiados donde residía, objeto de un registro policial la pasada madrugada, se le conocía como una persona conflictiva, con problemas de drogas y alcohol, y que él mismo estaba impaciente por regresar a su país, pero la falta de un pasaporte lo había impedido hasta entonces.

Según el fiscal Krüsser, el atacante había entrado en Alemania por Dortmund en 2015, donde presentó su solicitud de asilo y desde donde se le envió a un centro de refugiados de Hamburgo mientras se estudiaba su petición, que fue rechazada en 2016. Se tiene constancia de que anteriormente había pasado por varios países europeos, entre ellos Noruega, Suecia y España.

La policía relata el ataque



Según una portavoz policial, el hombre entró en el supermercado sobre las 13.00, presuntamente a comprar algo, poco después salió y se subió a un autobús, del que inmediatamente se bajó para regresar al comercio y tomar de una estantería un cuchillo de 20 centímetros de largo, con el que cometió los ataques.

Primero se lanzó contra el hombre que resultó muerto, un alemán de 50 años, tras lo cual arremetió contra otras personas que estaban en el lugar, a las que dejó heridas de distinta consideración. Ya en la calle, fue perseguido por varios ciudadanos, que se le encararon, le lanzaron sillas y finalmente lograron reducirlo. Poco después se personó la policía, a la que le había llegado ya una alerta unos minutos después de iniciarse su ataque.

El agresor, identificado en los medios como Ahmed al H., resultó herido y, según la policía, dice sufrir fuertes dolores de cabeza.

El ataque, que se produce en medio del clima de alarma terrorista general, tuvo lugar en un supermercado de la cadena "Edeka" del barrio de Barmbeck, zona que quedó acordonada y donde de inmediato se desplegó un enorme operativo policial.

