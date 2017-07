La plurinacionalidad de Sánchez divide a los socialistas

La Ponencia marco objeto de debate en el congreso de los socialistas andaluces, que se celebra este fin de semana en Sevilla, no recogerá, en su apartado sobre 'PSOE de Andalucía: igualdad y progreso para un nuevo tiempo', el carácter "plurinacional" del Estado, como se pedía en una enmienda de los 'sanchistas', que también han visto tumbada una enmienda de rechazo a una Andalucía "fuerte y de primera". Entre las 73 enmiendas que los 'sanchistas' había presentado a ese bloque la Ponencia marco, se encontraba una relativa a que se recogiera que desde hace "siglos" habitamos en un estado "plurinacional", que ha sido rechazada, al entenderse que la definición sobre el modelo de Estado ya ha quedado fijada en la Ponencia Política aprobada por el Congreso Federal que se celebró en junio y que aquí de lo que se trata es de determinar la Andalucía que se quiere en España.

Ha querido dejar claro que la enmienda sobre la "plurinacionalidad" ha sido rechazada no por su contenido, porque en ningún momento se ha entrado a valorar España es o no un estado plurinacional, sino que el rechazo se debe a que entendemos "que lo que sea España corresponde al ámbito federal y al congreso federal, que ya ha tomado una decisión". Ha recalcado que los congresos regionales no se convocan "ni para ratificar ni para rectificar lo que se ha aprobado en congreso federal, puesto que aprobado está". "Lo que nos corresponde a nosotros es definir qué tipo de autonomía queremos para Andalucía y su relación con el conjunto de España", según han recalcado.

La Ponencia marco del PSOE-A deja claro que la Declaración de Granada, respalda por unanimidad por el Consejo Territorial del PSOE en 2013, "constituye nuestro modelo territorial para España y una oferta de pacto político para una reforma constitucional". Se añade que el "federalismo debe ser el modelo definitivo de nuestra organización territorial", y se destaca que Andalucía en España, desde que alcanza el autogobierno, ha sido "la garante de la igualdad". "En el debate actual de reformulación del modelo territorial del Estado, el PSOE-A tiene meridianamente claro que el modelo de futuro debe seguir siendo un modelo territorial que garantice la igualdad de los territorios", según se añade y ha recalcado en su intervención Susana Díaz.

Los socialistas valencianos piden adecuar la Constitución al carácter plurinacional del Estado

En el congreso del PSPV, en el que Ximo Puig -baron que apoyó a Susana Díaz- ha sido respaldado para continuar en el cargo, sí ha salido adelante la ponencia en la que se apuesta por la reforma de la Constitución para adecuarla "al carácter plurinacional del Estado español" y reconocer "la asimetría estructural del federalismo español".

También se ha planteado la reforma del Senado "para que sea una verdadera cámara de representación territorial, siendo la cámara de primera lectura de las leyes con incidencia autonómica". Del mismo modo, se ha incidido en la necesidad de articular y reforzar los mecanismos de cooperación para garantizar relaciones más eficaces en los distintos niveles de Gobierno, así como la apuesta por fortalecer la autonomía local y desarrollar gobiernos de ámbito metropolitano en torno a las principales ciudades.





Comentarios