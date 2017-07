Javier Tebas: "Entiendo al Barça. LaLiga va a denunciar al PSG fiche o no a Neymar"

En los últimos días se había especulado con que LaLiga tuviera la intención de denunciar al PSG por el posible traspaso de Neymar Jr.

Javier Tebas, en declaraciones a Antón Meana en Miami, lo ha confirmado. "LaLiga va a poner esa denuncia porque es un problema que afecta a LaLiga. Hoy le pasa al Barcelona pero otro día le puede pasar al Villarreal, al Atlético..."

"Aunque no pague la Cláusula lo vamos a denunciar. Ya en su momento se lo advertimos al presidente del París Saint-Germain de que lo ibamos a hacer y vemos que la política del PSG sigue en la misma línea. No pueden hacer unos números en los que sus derechos comerciales superen a los de Real Madrid o Barcelona. Eso no se lo cree nadie, significa que el estado de Catar está inyectando dinero, por lo que está violando el Fair-Play financiero", aseguró.

Javier Tebas a @antonmeana: "Entiendo al Barça. LaLiga va a denunciar al PSG fiche o no a Neymar" pic.twitter.com/qhaL36XukE — El Larguero (@ellarguero) 29 de julio de 2017

Además, al ser cuestionado por si la posible marcha del brasileño podría perjudicar a la Liga, el presidente del organismo liguero fue tajante. "LaLiga está por encima de Neymar, igual que el Fútbol Club Barcelona. Me hubiera preocupado más si se hubiera tratado de Messi o Ronaldo".

