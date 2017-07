Rakitic: "El árbitro me ha insultado tres veces"

El croata del Barça, tras la victoria 2-3 frente al Real Madrid, habló en zona mixta y no pudo contenerse: "Los que me conocen saben que es realmente complicado que yo acabe calentándome sobre el campo, pero el árbitro lo logró. Me insultó tres veces de manera muy fea. Suelo tener mucho respecto, pero cuando me lo faltan no es admisible".

Avalancha de culés comparando esta locura de Rakitic con Ramos encarándose con un árbitro. Luego piden objetividad 🙄 pic.twitter.com/AMsBiTd09P — Néstor Sáez (@NJSaez) 30 de julio de 2017

Sobre la gira en Estados Unidos, aseguró que "queda poco para que llegue la competición oficial, pero pienso que la gira por Estados Unidos fue muy positiva. Los partidos tuvieron un buen ritmo y trabajamos bien en los entrenamientos. Y cuando ganas, siempre acabas disfrutando más. Hay que esperar para ver si estamos mejor que el Madrid en la Supercopa. Jugamos un amistoso, pero la victoria siempre da confianza. La Supercopa será diferente. Nos jugamos un título y eso sí que vale".

