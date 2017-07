Fernando Palomo y Hugo Sánchez fueron la voz de El Clásico para todos los hispanohablantes que viven en Estados Unidos. Desde su posición privilegiada en el estadio definieron los duelos Real Madrid - Barcelona como 'El Clásico del Mundo', y visto lo visto en Miami no les falta razón. Seguidores de todo el planeta viajaron a Florida para ver un espectáculo único que no puede ser llamado amistoso bajo ningún concepto.

El Barça se lleva el atractivo Clásico de Miami El equipo azulgrana venció por 2-3 al Real Madrid en un encuentro que superó la veintena de ocasiones

"No ha sido un partido amistoso, ha sido algo más que eso", explica Jesús Vallejo. Ya le gustaría a la Premier o a la Bundesliga tener un producto tan potente como El Clásico, una marca propia que trasciende lo deportivo. El fútbol ya no es del socio que saca su abono y va al estadio cada dos semanas, ahora hablamos de un producto global que le pertenece a un hincha que por momentos se siente consumidor. Es un fútbol que arrastra fans capaces de acampar durante horas en el campus de UCLA por un autógrafo de Varane o que despierta el interés de las máximas estrellas de la sociedad americana dispuestas a pagar miles de euros por un palco VIP con derecho a todo.



Como explica Javier Tebas, "para que nuestra Liga sea la mejor y tengamos a los grandes jugadores también los espectadores del resto del mundo tienen derecho a ver a nuestros equipos. El mercado americano es un mercado muy competitivo porque ellos tienen cuatro deportes muy organizados y están acostumbrados a ver a sus equipos en versión de pago. La Liga, por ejemplo, ha colaborado con Relevent para que en este partido hubiera helicópteros en la transmisión televisiva y así los americanos vieran cómo se da El Clásico en España".

Ni siquiera se notó la ausencia de Cristiano Ronaldo, aunque choca que no se dejara ver por aquí. En una cita tan importante para la imagen de su club no hubiera estado de más que el luso aterrizara en Miami dentro de sus vacaciones, saludara a sus compañeros y viviera un espectáculo digno de ver desde la grada o desde el banquillo, porque no le han faltado invitaciones para encajar en Florida un acto publicitario como el de Asia y así formar parte de una cita histórica para el Madrid en un mercado imparable. Esto se explica por su falta de feeling con el club (todavía no ha desmentido ni explicado la portada de A Bola en la que avanzaban el interés del portugués por dejar España) y se traduce en una pérdida de protagonismo con respecto a Messi, héroe absoluto en el Hard Rock. Si como dice Tebas, el Barça está por encima de Neymar, al Madrid le pasa lo mismo con Cristiano.

Asensio me lo confirmó Marco demuestra en 45 minutos que tiene sitio en el once inicial de Zidane

Este partido marca un antes y un después en la International Champions Cup que dirige Charlie Stillitano, el hombre que ha tenido durante el mes de julio a los mejores equipos de Europa viajando de costa a costa en el país del soccer. Si el Madrid-United de Santa Clara o el Barça-Juve de New Jersey fueron dos típicos bolos de verano, El Clásico tuvo el ritmo de un choque oficial. Las dos plantillas notaron desde el principio que aquello era algo serio, y, si no fuera por la fecha en la que estamos, no se habrían realizado tantos cambios.

"El objetivo es traer hasta aquí derbis andaluces igual que ya han venido el Valencia o el Sevilla. Es muy importante que sea La Liga y no sólo Madrid y Barcelona", recalca Tebas.

