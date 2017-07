Simeone: “Es una alegría que los mejores equipos busquen a nuestros jugadores”

El Atlético de Madrid ya está en Múnich para disputar la Audi Cup. El equipo llegó a pocos minutos de que su técnico, Diego Pablo Simeone, presentase la competición junto a sus homólogos del Bayern de Múnich, Liverpool y Nápoles, los equipos participantes en esta edición. Diego Costa, el posible interés del Barcelona en Griezmann si se va Neymar del conjunto azulgrana y el futuro del propio Simeone acaparan los focos en la previa de un torneo que se presenta como un gran test de nivel para los rojiblancos.

El técnico argentino no se ha mostrado asustado con la posibilidad de perder a Antoine Griezmann en las próximas semanas si el Barcelona pierde a Neymar, una opción que el club azulgrana tiene en mente. Sobre si tiene miedo a perder al francés, Simeone asegura que “cómo me va a dar miedo, me da alegría que los mejores equipos del mundo busquen a nuestros jugadores porque habla bien del trabajo que hacemos, habla bien de ellos y todo lo que sea mejorar para un futbolista de los míos yo siempre estaré feliz”.

El técnico argentino ha hablado además de su futuro. Lo ha hecho para desmentir que tuviese alguna propuesta del Dormunt en el pasado y para mantener su vínculo con el Atlético a corto plazo antes de afrontar otras experiencias: “No hubo ningún contacto de ningún tipo con respecto al Borussia y respecto a la predisposición para entrenar estoy abierto a todo lo que sea en el futuro. Hoy me une un afecto, un contrato y una relación muy fuerte con el Atlético de Madrid y la intención y la ilusión es poder seguir juntos para seguir creciendo en este camino bonito que venimos haciendo ya seis años” afirma.

Del que no quiere hablar es de Diego Costa, una prioridad para reforzar la delantera. Simeone manifiesta que “como siempre hablamos de la gente que está y los que están son muy importantes, sobre todo, el esfuerzo que está haciendo el club para sostener a futbolistas muy importantes que seguramente los quieren los mejores equipos del mundo y ellos quieren quedarse en el Atlético de Madrid para seguir construyendo un camino que nos haga crecer como club. Vitolo llegará en enero y Diego Costa no se sabe, lo más importante son los que están y los que van a empezar esta liga que seguramente será complicada por el inicio fuera de casa que tenemos en el arranque” y reitera que “no hablo de Diego Costa porque no es jugador nuestro, es jugador del Chelsea y nosotros hablamos de los chicos que están para comenzar la temporada que es lo que me importa”.

Sobre el partido de mañana ante el Nápoles, que ya lleva trabajo adelantado ya que jugará la fase previa de la Liga de Campeones, el técnico manifiesta que “ellos están en un paso más adelantados de la pretemporada y nos hará ver en qué nivel estamos”.

