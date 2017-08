La luz sube 66 euros en lo que va de año

El recibo de la luz se ha encarecido 66 euros en lo que va de año para un usuario medio con la tarifa regulada por el gobierno. En apariencia se va a cumplir el vaticinio del Ministro de Energía, Álvaro Nadal, que calculó en 100 euros la subida si se mantenían las condiciones que dispararon el precio de la luz en la segunda mitad de enero. Pero los expertos estiman que la subida interanual se mitigará en los próximos meses, porque la luz ya estuvo cara el otoño pasado. La clave de los precios altos -dicen- es la sequía y la menor producción hidráulica por el descenso de las reservas en los embalses.

El recibo de un usuario medio, según el modelo que maneja el Ministerio de Energía -con un consumo de 325 kw/hora al mes y una potencia instalada de 4,4 kilowatios- alcanza los 478 euros en lo que va de año, según el simulador de la página web de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Son 66 euros más que entre enero y julio del año pasado. Según el modelo de Facua, con un consumo medio mayor, de 366 euros al mes, porque excluye las segundas viviendas, el sobrecoste supera los 70 euros.

Menos hidráulica

En lo que va de año la luz ha sido más cara, mes a mes, en tasa interanual. La clave está en la escasez de lluvia este año, señala Jorge Morales, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. La aportación de la energía hidráulica al sistema eléctrico peninsular ha sido apenas la mitad: 14.457 gigawatios hora este año frente a 29.621 en los siete primeros meses del año pasado. Con datos de Red Eléctrica, la hidráulica ha aportado este año apenas el 10% de la demanda, frente al 20% entre enero y julio de 2016. Y esa diferencia, destaca, tiene un efecto multiplicado en el precio.

"Cuando llueve mucho -explica Morales- el agua que entra en los embalses se desembalsa directamente. Esa producción hidráulica entra en el mercado eléctrico mayorista a un precio muy bajo". Cuando hay sequía como ahora es justo al revés. "Cuando el agua ya está embalsada el embalse no está en peligro de rotura. La compañía puede decidir si produce o no. Y el valor de agua (para la producción eléctrica) se multiplica respecto al que tenía cuando no había sequía". Se debe a que las empresas ponen a producir los embalses en momentos de alta demanda, con precios altos, contribuyendo a subir el precio marginal del mercado mayorista, que se toma como referencia para el recibo doméstico.

Precios altos desde el otoño

Como la sequía sigue, el agua acumulada en los embalses está muy por debajo de los niveles de hace un año. Se podría pensar que si en el primer semestre el sobrecoste de la luz supera los 50 euros respecto a 2016, en el conjunto del año se superarán los 100, como vaticinaba el ministro Nadal.

