David Bustamante agrede a un reportero de 'Cazamariposas'

El pasado domingo, el cantante David Bustamante perdió los nervios y tuvo un encontronazo con el periodista Jordi Martín del programa de Telecinco 'Cazamariposas'. Según diversas fuentes, el conflicto podría haber venido por el anuncio que el periodista hizo en su programa el pasado miércoles sobre el nuevo romance del cantante con una bailarina llamada Sandra.



Según informó 'Socialité', programa presentado por María Patiño, durante el encontronazo, Bustamante le propinó un guantazo y una patada. La presentadora informó que: “Bustamante asume que se ha alterado y que le ha dado una patada al compañero. Me dice que ha tenido que aguantar que Jordi haya amenazado de muerte a toda su familia, que le haya amenazado con mandarle a los Miami y que le haya llamado subnormal. Ha perdido los nervios”.

La conversación se les fue de las manos

Periodista y cantante se encontraron el domingo por la mañana y mantuvieron una tensa conversación que terminó con el conflicto. En una conversación telefónica en el programa de Patiño, Martín aseguró que tomará cartas en el asunto y denunciará tanto a Bustamante como al amigo que lo acompañaba.

El periodista aseguró que tuvo que acudir al hospital tras la agresión: "Tengo todo el costado muy rojo de las patadas que me ha dado y del empujón me ha hecho daño en el cuello. Nunca le he visto así, y yo para nada he buscado esta situación". Además, informó de que el cantante le ofreció hacer un reportaje robado a cambio del silencio tras el encontronazo.

El cantante vive un duro momento desde que el pasado mes de abril su ruptura con Paula Echevarría se hiciera pública para los medios. No obstante, él no ha sido el único en tener encontronazo con periodistas o paparazzis, su ex mujer también protagonizó un tenso momento a principios de julio con un periodista que le seguía preguntando por su situación sentimental y personal. Como los dos han admitido en diversas declaraciones, su máxima preocupación es su hija.

