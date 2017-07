La Eurocámara no reconocerá la Asamblea Constituyente venezolana

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha asegurado que la Eurocámara no reconocerá las elecciones a la Asamblea Constituyente de este domingo en Venezuela convocadas por el Gobierno de Nicolás Maduro y boicoteadas por la oposición, al tiempo que ha criticado que "el régimen actual se está aferrando al poder" y ha avisado que la comunidad internacional "no puede seguir callada frente a tantos muertos en Venezuela".

"No reconoceremos esta elección", ha asegurado el presidente de la Eurocámara en un comunicado tras mantener una conversación telefónica con el líder de la oposición, Leopoldo López, tras la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela. "Está muy claro que el régimen actual se está aferrando al poder. La voluntad del pueblo es cambiar de régimen. Por eso es necesario ir a elecciones ya", ha asegurado Tajani, que ha afeado que las autoridades venezolanas no han permitido a la prensa "cubrir e informar desde los centros de votación" este domingo, lo que demuestra a su juicio "una vez más lo antidemocrático que es el régimen actual". "En las últimas 24 horas la represión 'chavista' ha llegado a niveles impensables. La comunidad internacional no puede seguir callada frente a tantos muertos en Venezuela", ha reclamado el dirigente europeo.

El presidente de la Eurocámara ya denunció el pasado viernes que las elecciones de este domingo constituían "un nuevo golpe a la democracia" por parte de Caracas y advirtió de que la UE considerará sancionar a altos funcionarios venezolanos si Caracas no pone fin a la violencia y libera a los presos políticos. Tajani ha trasladado "todo" su apoyo a "los representantes del pueblo venezolano" y "la Asamblea Nacional" frente a una elección que considera fraudulenta e ilegítima y ha considerado que la jornada electoral representa "un día triste para la democracia en Venezuela, en América latina y en el mundo". Tajani ha avanzado que consultará con los grupos políticos de la Eurocámara el envío de una delegación a Venezuela, tal y como reclamó la institución en la última resolución que aprobó sobre la situación en el país.

Bruselas cuestiona los resultados

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra los resultados electorales / Nathalie Sayago (EFE)

La Comisión Europea ha admitido que alberga "grandes dudas" sobre los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente celebradas este domingo en Venezuela y ha avanzado que la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, trabaja en "una respuesta conjunta" de los Veintiocho, que cubre la cuestión de sanciones.

"La Comisión tiene grandes dudas sobre si los resultados de las elecciones se pueden reconocer", ha expresado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva. La jefa de la diplomacia europea "está trabajando en una respuesta conjunta de la Unión Europea", que también "afecta a la cuestión de las sanciones", ha explicado la portavoz.

"Una Asamblea Constituyente, elegida en circunstancias dudosas y frecuentemente violentas no puede ser parte de la solución. Ha aumentado la división y deslegitimará más elecciones", ha alertado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige Mogherini en un comunicado previo. El servicio diplomático europeo ya está manteniendo "contactos" con las capitales de los Veintiocho, según fuentes europeas.

