PP y Cs califican de "mordaza" la reforma del Parlament y acuden al Constitucional

Partido Popular y Ciudadanos han presentado un recurso conjunto este lunes ante el Tribunal Constitucional calificando la última reforma del reglamento del Parlament catalán como "mordaza" y pidiendo su suspensión, tal y como hizo el ejecutivo central el pasado viernes. Esta previsto que esta misma tarde el pleno resuelva sobre este último, previsiblemente ordenando su suspensión cautelar en caso de ser admitido a trámite.

Tanto Andrea Levy (PP) como Lorena Roldán (Ciudadanos) han coincidido en aplicar el apelativo de "mordaza" a la norma que permite a JxSí sacar adelante leyes en un solo día y sin contar con la oposición más allá de debate no vinculante. "Venimos a defender a los catalanes no independentistas, quieren amordazar a la oposición", ha señalado Levy, mientras que Roldán ha calificado de "reglamento mordaza" la neuva normativa del Parlament, asegurando que al president Carles Puigdemont "no le gusta que la oposición le diga las verdades".

Roldán y Levy tras presentar el recurso / Alberto Pozas

Será esta misma tarde, a partir de las cinco y media, cuando el pleno del Tribunal Constitucional estudie el recurso interpuesto el pasado viernes por el Gobierno, previo informe favorable del Consejo de Estado. La simple admisión a trámite implicará la suspensión automática de la norma por un plazo de cinco meses.

