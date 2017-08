La tranquilidad de Neymar en su vuelta a España

Neymar Jr vuelve a España después de acabar con su visita publicitaria a China aparentemente despreocupado por su futuro, según muestra en sus redes sociales. El brasileño despegó esta mañana desde Shangai e hizo una breve pausa en Dubai.

A diferencia del jugador del Barcelona, los demás agentes del mundo del fútbol no están tranquilos respecto a su futuro: cada vez se acerca más el momento en el que se confirme o desmienta definitivamente el fichaje más caro de la historia del fútbol (222 millones de euros).

Muchos son los rumores que sitúan a Neymar fuera del club blaugrana próximamente. El diario francés L'Equipe ha publicado esta misma mañana que el lunes que viene, 7 de agosto, el brasileño firmará ya su contrato con el PSG.

Y es que esta posibilidad mantiene intranquilos a muchos: si el fichaje se lleva a cabo finalmente, el Barcelona necesitará sustituir a uno de los grandes del fútbol, el PSG tendrá que rendir cuentas financieras a la UEFA (que ha confirmado que habrá una investigación aunque el Barcelona no denuncie al club francés) y el posible sustituto del brasileño podría salir de algún otro club español.

A pesar de que esta incógnita lleva semanas en el aire, Neymar mantiene su silencio, provocando que sus propios compañeros hayan dejado clara su opinión incluso antes que él mismo. El propio Piqué causó un gran revuelo al colgar una foto a Instagram con un contundente mensaje: "se queda.".

Además, el padre de Neymar también ha tenido un papel protagonista en todo el asunto: firmó el año pasado un acuerdo con el club por la renovación de su hijo, valorado en 26 millones de euros. Sin embargo, el pago debía haberse efectuado ayer. El club ha afirmado que no efectuará la totalidad del pago a no ser que el brasileño se quede con ellos y, en caso de que se marche, la cantidad no sería la acordada, sino menor.

Todo el proceso se está llevando de una manera muy distinta desde Francia. Mientras que en España todo está en el aire, según la prensa francesa el PSG quiere hacer una gran presentación de Neymar en el centro de París, frente a la Torre Eiffel, y ya ha solicitado los permisos para llevar a cabo este acto.

A pesar de todo esto, el jugador sigue sin mostrar ningún tipo de intención de aclarar nada. Viendo sus redes sociales, su tranquilidad parece evidente y, por ahora, solo mantiene su silencio.

