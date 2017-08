Zidane: "No he hablado directamente con Cristiano"

Zidane, como lleva ya año y medio, volvió a mostrar sonrisa en la sala de prensa. Incluso cuando se le pregunta por el silencio de Cristiano Ronaldo. Incluso cuando se le habla de la declaración del portugués ante la jueza.

"Lo importante es lo que dijo a mí. El día 5 va a estar con nosotros y entonces se va a acabar este tema", explicó acerca del berrinche de Cristiano Ronaldo mientras disputaba la Copa Confederaciones y su mes entero de silencio.

Acerca de la declaración del portugués en los Juzgados por supuesto fraude fiscal a la Hacienda Pública, Zidane aseguró que no ha hablado con Cristiano de eso. "No he hablado directamente con Cristiano", dijo. Aseguró también el técnico portugués que haber declarado ante la jueza era "una buena noticia".

"Yo creo que ha sido buena noticia para él lo de declarar. Porque ahora se centra en el fútbol que es lo que le gusta, el fútbol", explicó.

Sobre Bale, que se retiró del entrenamiento antes de tiempo por molestias en su tobillo derecho, Zidane comentó: "Yo lo veo bien. Ha tenido una lesión muy larga. Ahora la pretemporada que ha tenido ha sido buena. Ha entrenado con regularidad. No estoy preocupado por el rendimiento porque es como el equipo, ha tenido momentos muy buenos y otros peor".

