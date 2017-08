El Atlético vence al Nápoles y jugará la final de la Audi Cup

El Atlético de Madrid ganó por 2-1 su segundo partido de la pretemporada ante un rival de entidad, el Nápoles, que llegó más rodado a la cita al tener que jugar en los próximos días la previa de la Liga de Campeones. Sólido en defensa, el conjunto de Diego Pablo Simeone se vio obligado a remontar el partido tras el gol de Callejón. Torres y Vietto culminaron la remontada y el pase a la final de la Audi Cup.

Primera prueba seria

Ante el primer test serio del verano, Simeone apostó por un once que será, en su gran mayoría, los que iniciarán la Liga en Girona. Filipe Luis, pese a las molestias que arrastraba, jugó de inició y solo faltan Saúl, que trabaja en Madrid tras las vacaciones, y Gameiro, lesionado. Jugó un sistema de 4-4-2 con Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe, Gaitán, Gabi, Koke, Carrasco, Griezmann y Fernando Torres.

Griezmann guía el balón ante el Nápoles / Sebastian Widmann (Bongarts/Getty Images)

El Atlético mostró su cara habitual de casi siempre en los últimos años con un equipo sólido en defensa, que apenas concede ocasiones y que no deja espacios al rival para crear peligro. El Nápoles no lo tuvo fácil para llegar al área rival. Es su gran virtud y la explota al máximo. El déficit, el ataque. Le cuesta crear ocasiones hasta que aparece Griezmann, que juega a otro nivel y que aclara todo el juego ofensivo cada vez que contacta con el balón. El francés firmó la jugada de la semifinal iniciando una gran combinación que finalizó con un remate brillante de cabeza del francés que Reina contestó con una meritoria intervención.

Oblak, elegido 'MVP' del partido

El francés lo probó de nuevo minutos después sin fortuna y justo antes de que Savic cometiera un penalti sobre Callejón. Oblak paró el lanzamiento de Milik y posteriormente realizó otra gran parada a un lanzamiento de Insigne. De hecho, fue escogido mejor jugador del partido.

Los robjiblancos dieron un paso al frente en la segunda mitad en los primeros minutos pero no consiguieron el tanto que llegó para el rival al enganchar Callejón una volea que cruzó al palo contrario de la portería de Oblak. Justo después tuvo otra acción Griezmann, el más destacado de los madrileños, pero desvió demasiado. El partido se abrió y llegaron las ocasiones. Oblak realizó otra gran parada en una función en la que brilló con luz propia.

El ímpetu rojiblanco tras el descanso tuvo premio con un gran gol de Fernando Torres que acertó en un remate a media altura tras una buena jugada de Griemann. El francés infunde respeto cada vez que encara al rival. Y eso es un punto extra. Los rojiblancos culminaron la remontada con un gol de pizarra al prolongar un saque de esquina en el primer palo que culminó Vietto en el segundo libre de marca. Godín fue expulsado por doble amarilla antes de finalizar el partido.

Simeone: “Es una alegría que los mejores equipos busquen a nuestros jugadores” El técnico asegura que no tiene miedo ante la posibilidad de que el Barcelona se lleve a Griezmann si se va Neymar

Thomas, Lucas, Jiménez, Vrsaljko, Kranevitter, Vietto y Correa tuvieron minutos en el partido y hoy podrían jugar de inicio en la final de hoy. Simeone cambiará el once dando a los que no jugaron de inicio ante el Nápoles. El once con el que ensayó en la mañana de ayer pensando en el partido de hoy estaba formado por Moyá, Vrsaljko, Jiménez, Lucas, Sergi, Thomas, Augusto, Kranevitter, Heidi, Correa y Vietto.

