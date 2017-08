Pareja: "Fui a buscar a Vitolo al aeropuerto porque estaba convencido de que se quedaba"

La polémica salida de Vitolo del Sevilla rumbo al Atlético de Madrid todavía sigue dejando 'víctimas'. La última, el argentino Nico Pareja, jugador del club hispalense que, a parte de ser íntimo de Víctor Machín, vivió en primera persona aquellas horas de incertidumbre.

"Me sorprendió su salida porque estaba convencido de que se iba a quedar, así lo tenía entendido, por eso lo fui a buscar al aeropuerto". Y añadía: "Se lo he dicho como amigo, que es una lástima que una relación tan bonita como la que se creó entre el sevillismo y él se acabe de esta manera. Las formas no han sido las correctas, pero cada uno toma las decisiones que cree convenientes" analiza el argentino.

Aprovechando su visita a los medios del club, habló de la inminente temporada que está por llegar. "Se viene una campaña muy ilusionante, no sólo por los nombres que han venido, sino por el equipo que se ha hecho. El grupo se mantiene fuerte y estamos con muchísimas ganas de volver a hacer una temporada a la altura que merece el club".

Por último, comentó la llegada de Jesús Navas, el hijo pródigo del sevillismo que vuelve a su casa tras unos años en el City. "Viene de estar al máximo nivel y para la idea que tenemos esta temporada nos puede dar mucho. Siempre es bueno que sea alguien de la casa, para ayudarnos a transmitir a los que llevamos aquí más tiempo el sentimiento de equipo y sevillismo, y eso él lo tiene bien marcado desde pequeño. La clave está en el compromiso con todo lo que tiene que ver el Sevilla".

