El 35% de los españoles no desconecta de su trabajo en vacaciones

Empezar las vacaciones y olvidarse totalmente del trabajo desde el minuto cero no es algo que esté al alcance de todos. Según un estudio de Adecco, empresa líder mundial en recursos humanos, sólo el 65% de los encuestados desconecta de sus funciones por completo, lo que significa que el 35% restante no lo consigue. Dentro de este grupo hay que diferenciar entre los que logran un cierto grado de desconexión, aunque no total, que son el 28% y los que no lo consiguen en absoluto, un 6%.

Hay, además, importantes diferencias por sexo y por edad. Por sexo, las mujeres son las que antes dejan atrás su vida laboral para sumergirse en el tiempo de ocio, el 72’5% frente al 58’6% de los hombres. Por edad, son los menores de 25 años los que menos desconectan del trabajo, sólo un 55’6% lo hace. En el otro extremo están los mayores de 55, el 100% de estos afirman dejar de lado los problemas laborales en este periodo.

El tipo de trabajo, el cargo y la responsabilidad que el empleado desempeña son factores fundamentales que determinan el grado de desconexión conseguido en tiempo vacacional. Sin embargo, y cada vez más, los verdaderos enemigos para seguir vinculado al trabajo son las nuevas tecnologías, sobre todo el correo electrónico y el móvil. Tanto es así que uno de cada dos trabajadores asegura que chequea el correo corporativo una o dos veces todos los días. Además, el 60% reconoce que sigue atendiendo llamadas de trabajo estando de vacaciones.

Benjamín, López, Director Regional de Adecco, añade otro factor que influye de forma importante para que consigamos o no desconectar de nuestro trabajo y es la duración de las vacaciones. Según todos los expertos, lo ideal, para olvidarnos del día a día es encadenar tres semanas seguidas de descanso. Si no es posible, hay que intentar tener al menos dos semanas consecutivas. Una sola es insuficiente en casi todos los casos para que el trabajador consiga desconectar al cien por cien.

Comentarios