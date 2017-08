El final definitivo de 'American Horror Story' podría estar más cerca de lo que piensas

Mientras que American Horror Story 7 ultima todos los preparativos de cara a su estreno el próximo mes de septiembre, Ryan Murphy, creador de la serie, ha hecho saltar todas las alarmas al publicar en su Instagram una teoría que podría ser crucial para el futuro de la ficción antológica.

Es de conocimiento público que todas las entregas de la serie de terror están conectadas entre sí. De hecho, el payaso de Freak Show (T4) volverá a hacer acto de presencia en la esperada séptima temporada. Sin embargo, estas anecdóticas conexiones parecen ir todavía más allá.

Según apunta Murphy en redes sociales, American Horror Story estaría diseñada para constar de un total de nueve temporadas, que completarían a su vez lo que él define como "los nueve círculos del infierno".

En este sentido, cada temporada correspondería a un deseo concreto del lugar en el que son torturadas las almas:

Limbo (Murder House – Temporada 1)

(Murder House – Temporada 1) Lujuria

Gula (Hotel - Temporada 5)

(Hotel - Temporada 5) Codicia (Freak Show T4)

(Freak Show T4) Cólera (Roanoke - Temporada 6)

(Roanoke - Temporada 6) Herejía (Cult - Temporada 7)

(Cult - Temporada 7) Violencia

Fraude (Asylum - Temporada 2)

(Asylum - Temporada 2) Traición (Coven - Temporada 3)

De esta forma, y si este listado se corresponde con la realidad, todavía faltaría por estar representada en American Horror Story la lujuria y la violencia, siendo la herejía el tema pertinente que se desarrollará en la séptima entrega.

Las últimas novedades de 'AHS: Cult'

A medida que se va acercando el estreno de American Horror Story: Cult, previsto para el 5 de septiembre, se van conociendo más detalles de lo que le deparará a la audiencia en esta nueva tanda de capítulos.

Hasta el momento sabíamos que la serie tendrá un fuerte componente religioso y que los payasos diabólicos tendrán en cierto modo un papel clave. Además, Sarah Paulson y Evan Peters volverán a encabezar esta nueva producción, mientras que Colton Haynes (Teen Wolf), Billie Lourd (Scream Queens) y Lena Dunham (Girls) debutarán en la ficción.

Este mismo lunes, The Hollywood Reporter ha confirmado que Kathy Bates no participará en AHS: Cult al no poder compaginar la serie con una película que ya prepara con Netflix. La reputada actriz causa baja tras cuatro temporadas como protagonista y se suma así a la también sonada salida de Lady Gaga.

