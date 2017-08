El Barcelona comunica al Atlético que no pagará la cláusula de Griezmann

Ayer contábamos en la SER que el Barcelona estaba pensando en Griezmann como recambio de Neymar, hoy la noticia da un nuevo paso. Tal y como han contado Francisco José Delgado y Pedro Fullana, el Barcelona se ha puesto en contacto con el Atlético para asegurarle que no va a pagar la cláusula del jugador francés.

El Barcelona no activará el procedimiento que el PSG ha usado con ellos. Por leatlad y por las buenas relaciones con el Atlético, el Barça no actuará de manera unilateral con los 222 millones que va a ingresar por el jugador brasileño. Eso no quiere decir que no haya interés, eso quiere decir que todo se hará negociando con el Atlético.

El Barça tiene dinero, ahora tiene que ver qué hacer con él.

