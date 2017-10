DIRECTO: Te contamos todo lo que está pasando en Cataluña

Xavier Sánchez Canciones, testimonios sobre luchas sociales por parte de los vecinos y poesía a las puertas del Institut del Teatre en Barcelona. Han podido votar 3500 personas. Información de Crisol Tuà. https://twitter.com/SERCatalunya/status/914525916629540864?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 18:36

Xavier Sánchez Hay cuatro nuevas denuncias de particulares contra los Mossos d'Esquadra acusádolos de permitir votar en Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vallès, El Vendrell y Barcelona. https://twitter.com/SERCatalunya/status/914525187902726145?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 18:30

Eduard Navarro Empieza a reunirse un buen grupo de gente ante el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona) 01/10/2017 18:27

Eduard Navarro Se mantienen las colas para votar en algunos puntos, como el ambulatorio de Collblanc, en l'Hospitalet (foto:Soledad Domínguez) 01/10/2017 18:26

DAVID RAMOS Jeremy Corbyn‏ urge a Theresa May a pedir a Rajoy el cese de la violencia https://twitter.com/jeremycorbyn/status/914519723085361156 01/10/2017 18:19

Fernando Rodríguez Jeremy Corbyn reclama a Theresa May que hable directamente con Rajoy para "poner fin a la violencia en Cataluña". https://twitter.com/jeremycorbyn/status/914519723085361156?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 18:17

Eduard Navarro En muchas poblaciones (Roses, Figueres, Santpedor, Vilafant) han cerrado colegios y han concentrado las urnas en un único punto "para proteger los votos" 01/10/2017 18:12

Mariela Rubio Desde Podemos se asegura que Pablo Iglesias comparecerá ante los medios en torno a las 19:45 01/10/2017 18:11

Eduard Navarro Anna Gabriel (CUP) pide a los Mossos que no entren en los colegios a requisar urnas. Y pide a la gente que se ha movilizado hoy que no se disuelva y mantega el revindicación hasta le huelga general del martes 01/10/2017 18:08

Mariela Rubio Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos habla de "cáncer de la Moncloa" https://m.facebook.com/notes/pablo-echenique/un-cáncer-en-la-moncloa/1993112500965857/ 01/10/2017 18:07

Eduard Navarro Empiezan a cerrar algunos colegios en la provincia de Girona de manera voluntaria, informa Paula Brujats. La consejera de Gobernación, Mertitxell Borràs, ha explicado a los periodistas en L'Hospitalet que piden no cerrar escuelas antes de tiempo, aunque entienden a algún sitio lo planteen. Información de Soledad Domínguez 01/10/2017 18:06

Susana Elguea El Gobierno defiende la actuación policial pesea los 465 atendidos - Juan Ignacio Zoido: "Ha habido una reacción lógica" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/audio/81/001RD010000004739956 01/10/2017 17:59

Susana Elguea Las tres claves del 1-O: La intervención de los antidisturbios, la actuación pasiva de los Mossos y la votación sin garantías en los colegios abiertos marcan la jornada de división en Cataluñahttp://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/54de4aab5da6eb196f1540e6b5de7dfd 01/10/2017 17:57

Mariela Rubio En breve comparecerá en al sede de Podemos Rafa Mayoral, miembro de la ejecutiva morada, después de este medio día haya pedido al PSOE que " abandone su irresponsable apoyo al PP" y de los pasos necesarios para una moción de censura. 01/10/2017 17:55

Xavier Sánchez Los bomberos de la Generalitat califican de inaceptables las cargas policiales durante la jornada de hoy que también han afectado a los propios bomberos. https://twitter.com/bomberscat/status/914517408341164037?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 17:55

Xavier Sánchez Imágenes de la carga de la Guardia Civil en Aiguaviva (Girona) en la que se ha usado pimienta. Imágenes de Paulie. Difundid porfavor, Aiguaviva, Girona pic.twitter.com/vbZFZXEufg — Paulie. (@fuckkingpromise) https://twitter.com/fuckkingpromise/status/914513631072616448?ref_src=twsrc^tfw 01/10/2017 17:48

Mariela Rubio Según confirman fuentes de la ejecutiva de Podemos Iglesias comparecerá en la sede de Podemos en la calle Princesa de Madrid a última hora de la tarde. 01/10/2017 17:43

Mariela Rubio A las seis Rafael Mayoral comparece en la sede de Podemos para hacer una nueva valoración desde la formación morada. 01/10/2017 17:41

Sonia Sánchez Según el Gobierno central, la votación debería ser invalidada si se siguiera el manual que la propia Generalitat ha distribuido en los colegios electorales. El manual dice que no se puede votar sin sobres o que hay que suspender la votación si se interrumpe durante más de una hora. http://cort.as/--3zl Fuentes de la Moncloa, señalan: "El contenido de dicho manual demuestra la improvisación de las medidas anunciadas por representantes del Govern minutos antes de que la apertura de los colegios… Destaca el hecho de que hayan anunciado que se puede votar con cualquier papeleta, impresa en el propio domicilio y sin necesidad de sobre, cuando en las instrucciones se señala en la fase de escrutinio como normas de actuación para el recuento que serán votos nulos aquellos que se emiten en sobres o papeletas distintas del modelo oficial, así como serán igualmente nulas las papeletas sin sobre". 01/10/2017 17:40

Eduard Navarro Guinó: "Hubiera sido interesante un debate entre el sí y el no. Y no ha podido ser, la respuesta ha sido represión" 01/10/2017 17:30

Mónica Peinado Crece el número de ciudadanos concentrados frente al IES La Sedeta. No se quieren ir hasta que se haga el recuento de votos 01/10/2017 17:29

Eduard Navarro Guinó: "La actitud del Estado con Cataluña tendrá consecuencias. Quien tiene que dimitir no es alguien del gobierno catalán. Debe dimitir el núcleo duro del gobierno que ha diseñado la actuación de hoy que sabía las consecuencias de estas políticas. Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría" 01/10/2017 17:26

Xavier Sánchez La Guardia Civil ha cerrado un colegio en Aiguaviva (Girona) y han rociado con pimienta a los que lo intentaban impedir. Hay heridos. Información de Ràdio Girona. https://twitter.com/SERGirona/status/914501538248368128?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 17:24

Eduard Navarro Guinó: "Mañana se tendrá que reflexionar a fondo. Si la situación es dramática y dolorosa solo hay un responsable: el Gobierno del PP de Mariano Rajoy" 01/10/2017 17:24

Mar Ruiz IU tacha de 'grave error político' la actuación del Gobierno de Rajoy y aboga por una solución política que conduzca a un referéndum pactado. Alberto Garzón cree que el requisito previo para lograr una salida pasa por echar al PP de las instituciones 01/10/2017 17:23

Eduard Navarro Guinó: "Nosotros entendemos que el día 6 no iniciamos una senda unilateral. Es un problema político, no jurídico ni policial. Y viene de cinco años atrás" 01/10/2017 17:22

Eduard Navarro Guinó: "Rajoy debería dimitir mañana. Directamente. Y espero que el progresismo reaccione" 01/10/2017 17:21

Mar Ruiz El líder de IU, Alberto Garzón, pide la dimisión de Rajoy por la 'descomunal represión policial' y acusa al PP de buscar réditos electorales con una estrategia para exacerbar los nacionalismos y, en particular, el ultra nacionalismo español, con el riesgo de alimentar el caldo de cultivo de la extrema derecha 01/10/2017 17:20

Eduard Navarro Lluís Guinó (vicepresidente del Parlament, de Junts pel Sí) en la SER: "Es represión pura lo que estamos viviendo" 01/10/2017 17:19

Susana Elguea Fuentes del Ejecutivo asegura que lo que ha ocurrido hoy era "inevitable" cuando un gobierno, el de la Generalitat, "se instala en la desobediencia" y echa a la gente a la calle para "intentar chantajear a la democracia". Informa Sonia Sánchez. 01/10/2017 17:09

Xavier Sánchez Los teatros de Cataluña comunican la suspensión de las funciones de hoy en condena de la indigna situación que vive el país. https://twitter.com/BARTSbcn/status/914486961074733057?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 17:07

Eduard Navarro Los Mossos, en Twitter, defienden que su actuación de está guiando "por los principios de proporcionalidad" https://twitter.com/mossos/status/914492588878696448?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 16:58

Xavier Sánchez Asciende a 465 el número de heridos durante las cargas policiales en los puntos de votación según informa el Departament de Salut. https://twitter.com/SERCatalunya/status/914502821516648448?ref_src=twsrc^tfw 01/10/2017 16:52

Xavier Sánchez El videomarcador del Camp Nou luce la palabra "Democracia" en todo momento. Información de Lluís Flaquer. https://twitter.com/carrusel/status/914499214180327424?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 16:49

Susana Elguea Los sindicatos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP, SPP y ASP consideran "impecable" la intervención de los agentes de este Cuerpo y de la Guardia Civil hoy en Cataluña 01/10/2017 16:48

Eduard Navarro El vicepresidente del área de Relaciones Internacionales e Institucionales del Barcelona, Carles Vilarrubí, ha presentado su dimisión al estar en desacuerdo de la decisión del club de jugar a puerta cerrada en el Camp Nou el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Según diversas fuentes el directivo era partidario de que el Barcelona no jugara el partido ante el equipo canario después de lo sucedido este domingo en Cataluña. https://twitter.com/carrusel/status/914497674870755328 01/10/2017 16:45

Susana Elguea El vídeo de Sant Joan de Vilatorrada con el enfrentamiento entre una pareja de Mossos y varios agentes de la Guardia Civil. https://twitter.com/SERCatalunya/status/914499720718020608?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 16:41

Eduard Navarro El ‘Síndic de Greuges’ (Defensor del Pueblo) de Catalunya, Rafael Ribó, exige al Gobierno central frenar "las acciones violentas" que ha impulsado en Catalunya para combatir el referéndum de independencia, y ha anunciado que hará un informe sobre lo que ha ocurrido y que lo presentará este mismo domingo. Dice estar en contacto con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para que también actúe, y con el comisario de Derechos Humanos de la UE; con el Consejo de Europa, y con la red de síndicos internacionales 01/10/2017 16:40

Guillermo Lerma Ciudadanos, principal partido de la oposición en Cataluña sigue sin valorar lo que está ocurriendo en Cataluña este domingo. La única comunicación que ha emitido ha sido esta y para confirmar conversación entre Rajoy y Rivera "La conversación entre el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha servido para que el jefe del Ejecutivo trasladara al líder de Cs cómo están transcurriendo los acontecimientos en Cataluña según el Gobierno. Ambos se han emplazado a mantener abiertos los canales de comunicación a distintos niveles que existen entre Ciudadanos y el Gobierno ante eventuales novedades de la jornada de hoy" 01/10/2017 16:34

Eduard Navarro Pelea en la Plaza Catalunya de Barcelona entre los dos bandos, partidarios y contrarios al referéndum. Vídeo de Sergi López https://twitter.com/SERCatalunya/status/914494015709614080?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 16:16

Susana Elguea Los Mossos explican que cumplen la orden judicial de manera proporcional con la voluntad de garantizar la convivencia ciudadana https://twitter.com/mossos/status/914489838879068160 01/10/2017 16:13

Eduard Navarro El colectivo pro-referéndum 'Escoles Obertes' reconoce que "está bajando el número de personas delante de los colegios electorales, necesitamos volver a movilizar gente como lo hemos hecho esta mañana" https://twitter.com/CridaDemocracia/status/914488350404481030 01/10/2017 16:11

Eduard Navarro El Presidente del consejo de la abogacía de Catalunya denuncia la "violencia desmedida", y exige que se retiren las fuerzas policiales, que han convertido "una manifestación pacífica en un problema de orden público". Informa Pablo Tallón 01/10/2017 16:08

Eduard Navarro En la Plaza Catalunya de Barcelona, muchas furgonetas de los antidisturbios de los Mossos (la BRIMO) y preparado el escenario para la fiesta de celebración independentista de esta noche. 01/10/2017 15:58

Susana Elguea ÚLTIMA HORA | El Barça confirma en un comunicado que el partido contra Las Palmas se jugará a puerta cerrada. 01/10/2017 15:52

Eduard Navarro Muchos aficionados esperan en la puerta del Camp Nou. Informa Adrià Albets https://twitter.com/AdriaAlbets/status/914480378940968961 01/10/2017 15:51

Susana Elguea La Guardia Civil ha detenido a una persona por desobediencia y atentado a la autoridad y la Policía Nacional a otras dos personas 2 personas (una de ellas, menor) por los mismos delitos.

La Policía Nacional ha cerrado en esta jornada 41 colegios (24 en Barcelona, 5 en Tarragona, 6 en Girona y otros 6 en Lleida). La Guardia Civil, 38 colegios (10 en Barcelona, 12 en Tarragona, 9 en Lleida y 7 en Girona). Informa Ana Terradillos 01/10/2017 15:50

Susana Elguea La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, ha pedido que la gente pueda "votar de forma pacífica" en Cataluña y ha condenado las "impactantes" escenas que se produjeron durante incidentes entre fuerzas de seguridad y ciudadanos en diversos puntos de la región. "Cada vez más preocupada por las imágenes que llegan desde Cataluña. Más allá del punto de vista sobre la independencia, todos deberíamos condenar las escenas de las que hemos sido testigos", afirmó en Twitter la líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP). https://twitter.com/NicolaSturgeon/status/914434753423708160 01/10/2017 15:45

Eduard Navarro En Lleida, en el barrio de La Mariola, un hombre de 70 años de edad ha sufrido un infarto cuando la policía ha entrado en su colegio electoral. En principio, parece que no llegaron a tocarle. Ha sido trasladado al Hospital Arnau de Vilanova y en estos momentos va camino del Hospital de la Vall d´Hebrón de Barcelona 01/10/2017 15:29

María Jesús Güemes En el PP creen que Iglesias y Colau se han "descatalogado como democrátas" pero no quieren cargar contra los socialistas para tratar de mantener unido el bloque constitucionalista. 01/10/2017 15:26

Eduard Navarro Incertidumbre sobre el Barça-Las Palmas. Sique Rodriguez informa que el club se plantea hacerlo a puerta cerrada. Los equipos ya están dentro del campo y la afición espera afuera https://twitter.com/SiqueRodriguez/status/914478056886108161 01/10/2017 15:23

María Jesús Güemes Maíllo ha denunciado "la burda manipulación" que hacen los independentistas de las cargas. Defiende que se ha actuado "con proporcionalidad". 01/10/2017 15:22

Susana Elguea Charles Michel, el primer ministro de Bélgica, asegura en Twitter que "la violencia nunca puede ser la respuesta" mientras hace un llamamiento al "diálogo político". https://twitter.com/CharlesMichel/status/914455311553040384 01/10/2017 15:18

Susana Elguea Comienza el 'Especial informativo' con Pepa Bueno en la SER http://cort.as/aOFh 01/10/2017 15:01

Eduard Navarro El Govern reitera una y otra vez los llamamientos a la Unión Europea. En francés, el conseller Romeva afirma que se está produciendo "una violación de los derechos fundamentales" https://twitter.com/govern/status/914473214788509697 01/10/2017 14:56

Susana Elguea Una mujer, frente a las papeletas con el sí y el no en un centro de votación de Barcelona (Foto: REUTERS, ENRIQUE CALVO) 01/10/2017 14:51

Susana Elguea Miles de personas, 12.000 según fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, se han concentrado en Zaragoza para expresar su rechazo a la celebración del referéndum suspendido por el TC. EFE/JAVIER BELVER 01/10/2017 14:47

Eduard Navarro Según el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, está en funcionamiento el 96 por ciento de los centros de votación "y el sistema se está estabilizando" https://twitter.com/govern/status/914469949489405952?ref_src=twsrc%5Etfw 01/10/2017 14:41

Eduard Navarro Recopilamos diferentes vídeos de la actuación de Policía y Guardia Civil esta mañana en algunos puntos de Cataluña (edición de Xavier Sànchez) http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/744c01f43309a174aa8c8e7bd2c8d2cd 01/10/2017 14:39

Susana Elguea Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han hablado por teléfono. Fuentes de Moncloa señalan que no ha sido una conversación tensa. El presidente del Gobierno ha hablado también con Albert Rivera. Informa Sonia Sánchez. 01/10/2017 14:37

Susana Elguea Los juzgados de guardia de Barcelona han recibido esta mañana una denuncia de un ciudadano contra los Mossos por no actuar para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que les obliga a impedir el referéndum. Según ha informado el TSJC en un comunicado, hasta las 14:00 horas esa es la única denuncia recibida en el juzgado de incidencias de guardia de Barcelona por hechos relacionados con el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (EFE). 01/10/2017 14:34

Susana Elguea El Govern, en boca del conseller Turull, eleva a 337 los heridos durante los incidentes con Policía y Guardia Civil. 01/10/2017 14:31

Jose M Romero Cabrera La Guardia Civil sigue requisando urnas. Éste su último tuit https://twitter.com/guardiacivil/status/914465864807837697 01/10/2017 14:26

Susana Elguea "No es momento de hacer cálculos ni peticiones electorales", dice Santamaría ante la pregunta sobre las peticiones de dimisión de Rajoy. 01/10/2017 14:24

Susana Elguea La vicepresidenta responde a las preguntas de los periodistas: "El responsable clarísimo es el Gobierno de Puigdemont. Es una enloquecida carrera del Govern para imponer su criterio" http://cort.as/--3h_ 01/10/2017 14:23

Jose M Romero Cabrera Pedro Sánchez comparte la declaración íntegra del portavoz socialista, José Luis Ábalos https://twitter.com/sanchezcastejon/status/914464276303237120 01/10/2017 14:21

Susana Elguea 🔴@Sorayapp: "Continuar con esta farsa no tiene ningún sentido ni lleva a ningún lugar" https://t.co/VlXqebh0Nk pic.twitter.com/Z2sxw0lmMp — 24h (@24h_tve) https://twitter.com/24h_tve/status/914465603041116160?ref_src=twsrc%5Etfw La vicepresidenta del Gobierno defiende la actuación "proporcional" de Policía y Guardia Civil e insiste en que la Generalitat debe cesar en su irresponsabilidad: "Continuar esta farsa no conduce a nada bueno" http://cort.as/--30x 01/10/2017 14:20

Susana Elguea S. de Santamaría denuncia la "irresponsabiliad" de la Generalitat 01/10/2017 14:18

Susana Elguea VIDEO EN DIRECTO | La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santanmaría http://cort.as/--30x 01/10/2017 14:17

Susana Elguea En el Pau Casals, se vota sin censo. Los votantes llegan, entregan su DNI, y se anota su número en un folio en blanco. pic.twitter.com/WyLIw1SmZx — Miguel Ángel Campos (@MACamposP) https://twitter.com/MACamposP/status/914461954051321856?ref_src=twsrc%5Etfw En el Pau Casals, se vota sin censo. Los votantes llegan, entregan su DNI, y se anota su número en un folio en blanco (VÍDEO: Miguel Ángel Blanco). 01/10/2017 14:10

Jose M Romero Cabrera DIRECTO: Las urnas salen a la calle, decenas de personas votan sin presencia policial, ni control https://t.co/HtkcrIZb5V pic.twitter.com/MbwRei8Htj — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) https://twitter.com/elpaiscatalunya/status/914453957266812929?ref_src=twsrc%5Etfw Este vídeo de 'El País' muestra a decenas de personas votando en la calle sin control ni garantías 01/10/2017 14:03

Susana Elguea Comienza 'Hora 14 Fin de Semana' con el resumen de la tensa jordana en Cataluña http://cort.as/aOFh 01/10/2017 14:01

Susana Elguea Este votante ha llegado al colegio con unas botas decoradas con la estelada (Foto: REUTERS, YVES HERMAN) 01/10/2017 13:53

Inma Carretero Queda mucho día, eso dice FERRAZ, y lo importante ahora es evitar que haya más tensión 01/10/2017 13:49

| Escucha la entrevista completa al ministro de Interior,

