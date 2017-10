Rajoy afirma que el Gobierno ha hecho "lo que tenía que hacer" y no hace mención a los heridos por las cargas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en rueda de prensa para valorar la situación vivida este domingo en Cataluña debido al referéndum ilegal que las fuerzas independentistas habían convocado este 1 de octubre. El presidente del Gobierno, que no ha mencionado a los más de 700 heridos que ha dejado la jornada según la Generalitat, ha apuntado a los independentistas como principales responsables de la situación y ha insistido en el que el Ejecutivo ha hecho "lo que tenía que hacer".

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el Gobierno de España y yo soy el presidente del Gobierno y he asumido mi responsabilidad. Hemos cumplido con nuestra obligación y hemos actuado con la ley y solo con la ley y se ha demostrado que nuestro estado democrático tiene recursos para defender de un ataque tan serio como el que se intentó perpetrar", ha afirmado Rajoy que ha puesto el foco sobre las fuerzas independentistas como principales responsables de la tensión vivida durante este domingo en Cataluña.

"Los responsables de esto son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y de la convivencia. No busquen más culpables, no los hay", ha dicho Rajoy, que ha insistido en que el referéndum no se ha celebrado y que la Generalitat ya sabía que era un acto ilegal.

"Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible pero decidieron salir adelante sin que les importase nada ni nadie. Un ataque al que el estado ha reaccionado con firmeza y serenidad. El referéndum que pretendía liquidar la Constitución e independizar a una parte de este país simplemente no ha existido. Se ha evitado con el fundamento de la ley, el respaldo de los demócratas, la legislación de los tribunales y los cuerpos y fuerzas de seguridad", ha añadido Rajoy, que incluso ha calificado el 1-O como una "escenificación".

"Ha sido una mera escenificación, una estrategia contra la convivencia democrática. En esa irresponsable estrategia algunos han querido hurtar la voz a quienes piensan distinto. Lo pudimos comprobar en el pleno del Parlament los días 6 y 7 del mes pasado cuando se quiso cancelar la constitución y el Estatut. Pretender que las arbitrariedades y abusos pasen por ejercicios democráticos es una burla a la esencia democrática. Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata. Adoctrinamiento a niños, acoso a jueces y periodistas...", ha lamentado.

El presidente del Gobierno también se ha querido enviar un mensaje a los ciudadanos catalanes, tanto a quienes han participado en el referéndum como a quienes no. "Entiendo la frustración que hoy pueden sentir y lo lamento, pero el cauce para debatir sus demandas no puede venir de la quiebra de la legalidad. Quiero significar ante toda España que la gran mayoría no ha querido participar del guión de los secesionistas. La mayoría de los catalanes han demostrado que son gente de ley en el más amplio sentido. Sin aspavientos han ignorado la convocatoria", ha reiterado.

Por último, Rajoy ha querido mostrar su respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad desplazadas a Cataluña. "A la Policía Nacional y a la Guardia Civil, han cumplido con su obligación y con el mandato de la justicia. Hubiera sido más fácil para todos mirar para otro lado mientras se perpetraba un ataque tan grave, pero no lo han hecho, todos han respondido a su compromiso con la democracia", ha sentenciado.

