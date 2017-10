Así puedes secar los platos del lavavajillas de una forma rápida y eficaz

En la actualidad, la mayoría de lavavajillas cuentan con un modo de secado automático para secar los platos, los vasos y los cubiertos después de limpiarlos mediante cualquiera de sus programas. Este proceso suele ser largo y, además, te obliga a gastar más electricidad de la necesaria, por lo que cada vez son más las personas que optan por prescindir de él.

Ahora, CNET ha dado a conocer un truco para secar tu vajilla en cuestión de minutos. Un truco que, además, te ahorrará ese extra de electricidad que gastas después de pulsar la opción de secado automático. Para llevarlo a cabo, tan solo tendrás que abrir la puerta del lavavajillas y dejar que el vapor haga el resto.

Cómo secar los platos de una forma más rápida

Cuando el lavavajillas cumpla su ciclo de lavado y se haya drenado el agua, tan solo tendrás que abrir la puerta del mismo y dejarla así durante 10 minutos aproximadamente. Tras abrir la puerta, los platos (todavía calientes) evaporarán el agua, que escapará a través de la puerta que has abierto.

En cuestión de minutos, tus platos, vasos y cubiertos estarán completamente secos. Si has metido poca cantidad de platos, es más eficiente secarlos a mano. En caso de que estés esperando a secar una gran cantidad de vasos y cubiertos, este truco te ahorrará bastante tiempo.

No es recomendable con lavavajillas integrados dentro de un mueble



A pesar de ser un truco muy eficaz, no se recomienda utilizar en aquellos casos en los que el lavavajillas esté integrado dentro de un mueble. La humedad y las altas temperaturas no se llevan muy bien con los muebles de fabricación en serie, pudiéndolos dañar. Por lo tanto, no es recomendable realizar este truco si cuentas con uno de estos muebles.

En caso de que no sea así, podrás utilizar este truco cuantas veces quieras, puesto que no dañará la estructura. En cuestión de minutos, tus platos estarán completamente secos y listos para volver a ser utilizados.



Comentarios