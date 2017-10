Lo que sintió una de las leyendas del Atlético al pisar el Wanda Metropolitano

El exjugador del Atlético de Madrid y presidente de su Fundación, Adelardo Rodríguez, aseguró que el nuevo estadio del club, el Wanda Metropolitano "lo tiene todo" y solo le falta "un título" que, auguró, "llegará".

"El Wanda Metropolitano creo que lo tiene todo, solamente le falta el titulo, que eso llegará. El Vicente Calderón como toda la historia tiene unos títulos, unos partidos que no se pueden borrar. Cada uno tiene un recuerdo de su partido, su gol, y eso es aquí en el Calderón", explicó Adelardo durante la presentación del libro Hasta siempre Vicente Calderón, de la periodista del diario AS Patricia Cazón.

Adelardo dijo que "no se puede pedir más" respecto al nuevo estadio. "Aquello es impresionante. Yo el primer día que me senté, me dije 'esto es impresionante', y creo que en cuanto se gane un título va a ser la repera", auguró.

El que fuera centrocampista rojiblanco entre 1959 y 1976, en los que disputó 511 encuentros entre el antiguo Stadium Metropolitano y el Vicente Calderón en los que ganó tres Ligas, cinco Copas, una Recopa de Europa y una Copa Intercontinental, recordó algunos de sus mejores momentos en el Calderón, como la semifinal de la Copa de Europa de 1974 contra el Celtic de Glasgow o la final de la Intercontinental contra el Independiente de Avellaneda argentino.

"Son muchos recuerdos, sobre todo para mí, pero no cabe duda que hemos ido a un estadio impresionante, que llama la atención y no creo que haya otro igual. Va a ser un estadio de llamar mucho la atención", añadió sobre el nuevo estadio, que estrenó el Atlético el pasado 16 de septiembre.

En la presentación del libro también participó el serbio Milinko Pantic, exjugador rojiblanco entre 1995 y 1998, ganador del Doblete de Liga y Copa del Rey del año 1996, que también opinó sobre el nuevo estadio.

"Yo aquí (en el Calderón) he vivido tres años, en el Wanda Metropolitano todavía no. Estuve en la inauguración, sacar conclusiones después de un solo partido es difícil. Es cierto que va a ser el mejor estadio del mundo, pero yo al Calderón tengo mucho cariño, me ha dado todo. Gracias al Calderon estoy aquí", comentó el exjugador, que también fue técnico del filial del Atlético.

Respecto a su mejor partido en el Calderón, Pantic recordó el 2-0 del 25 de mayo de 1996 al Albacete que supuso la conquista de la Liga de aquel año. "Por la importancia del partido, la gente que estuvo en la grada, seguro que fueron el doble de personas del aforo. Es un partido que tengo siempre en mi corazón, aunque antes se sufrió muchísimo, había miedo porque en el fútbol puede pasar también cosas. Gracias a Kiko y Simeone se ganó", rememoró.

