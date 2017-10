WhatsApp renueva todos sus emojis, así puedes utilizarlos

WhatsApp ha renovado todos sus emojis. El servicio de mensajería instantánea ha optado por darle una forma más animada, con más contorno y más brillo a estos iconos que fueron introducidos por primera vez en 2009. Desde entonces, estos emojis se han ido adaptando a los nuevos tiempos y, este lunes, han sufrido una nueva modificación.

Estos nuevos emojis tan solo están disponibles en aquellos teléfonos móviles con sistema operativo Android que cuenten con la actualización 2.17.364. Una actualización dirigida a los usuarios que forman parte del 'programa Beta' de la aplicación. Por lo tanto, si no te has adherido a este programa, todavía tendrás que esperar unas semanas para disfrutar de estos nuevos emojis.

Cómo utilizar estos nuevos emojis

Para utilizar estos nuevos emojis, necesitarás ser betatester. Para convertirte en uno de ellos, y probar antes que nadie estos nuevos emojis, tan solo tendrás que darte de alta en Google Play a través de este enlace. Una vez hecho esto, actualiza WhatsApp a la última versión de la app para poder utilizar estos nuevos emojis.

Los emojis se rediseñan en su última actualización. / WhatsApp

No obstante, debes tener en cuenta que todos aquellos usuarios que no tengan instalada esta actualización no podrán ver los nuevos emojis. Por lo tanto, y a pesar de que hayas instalado la última actualización, aquellas personas que no hayan instalado esta actualización, o cuenten con un iPhone, no recibirán los antiguos emojis.

Tras los pasos del 'animoji'

Entre otras cosas, esta nueva actualización destaca por un completo rediseño de iconos tan característicos como la mujer con un traje para bailar salsa, más conocido como la 'sevillana', el clásico fantasma, que se asemeja más al icono de Snapchat y los animales, que cuentan con un diseño más depurado en esta nueva actualización.

Los nuevos emojis de WhatsApp. / WhatsApp

El rediseño de los emojis llega varias semanas después de que Apple presentara, de forma oficial, los 'animojis'. Durante la presentación del iPhone X, la compañía liderada por Tim Cook presentaba un nuevo tipo de emojis que imitan las expresiones faciales de los usuarios. Gracias al sistema de reconocimiento facial de este nuevo teléfono móvil, sus usuarios pueden variar la expresión del emoji a su gusto.



