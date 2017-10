No habrá más All-Star tal y como lo conocemos

Se acabó el clásico partido Este vs Oeste que venía teniendo lugar en los últimos 66 años, no habrá más duelos entre conferencias, ese formato no volverá a tener lugar, tal y como ha anunciado la liga. El nuevo All-Star se basará en las elecciones de los dos jugadores más votados en internet.

Esos dos jugadores serán los que irán eligiendo jugadores a su antojo hasta completar sus sendos equipos y así completar las dos plantillas. Esos jugadores los elegiran como ahora, diez de ellos (los titulares) a través de los votos en internet, y los restantes 14 a través de la elección de los entrenadores.

