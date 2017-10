Hacienda descontará el día de huelga del sueldo de los funcionarios catalanes

La Generalitat tenía intención de no descontar a los funcionarios parte de su sueldo por el parón de este martes en Cataluña. La Cadena SER incluso ha tenido acceso al escrito remitido por el departamento de Justicia del Gobierno catalán a funcionarios de prisiones en el que se garantizaba que la jornada de huelga no tendría efectos retributivos, pero no será así.

El Gobierno se hizo con el control de los gastos de Cataluña hace dos semanas y esta competencia autonómica queda anulada. Hacienda es quien decide sobre los salarios de los funcionarios y asegura que se les descontará las horas no trabajadas durante la jornada de este martes a fin de mes.

Una administración pública nunca puede retribuir a un empleado si no ha trabajado en una jornada de huelga pero el Govern no llamaba a la movilización de este martes huelga sino paro del país y con ese pretexto pretendía mantener los sueldos completos.

Comentarios