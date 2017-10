Cuenca y León aspiran a ser Capital Española de la Gastronomía en 2018

Ajos de Las Pedroñeras vs. legumbres de la Tierra de Campos. Queso manchego vs. carne de buey. Y en vinos, Manchuela vs. Bierzo. Cuenca y León se disputan ser Capital Española de la Gastronomía en 2018, un título concedido por la Federación Española de Periodistas de Turismo (FEPET) y la Federación Española de Hostelería (FEHR) que suele venir acompañado de visibilidad mediática, turistas interesados en descubrir la cocina local y, por lo tanto, ingresos para la economía de la zona.

El jurado elegirá qué ciudad se convierte en Capital el 17 de octubre. En concreto, será sobre las 13.00 cuando se anuncie si premio gordo del turismo gastronómico regresa a Castilla La Mancha o a Castilla y León. El título, ha recaído ya en Logroño (2012), Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016) y Huelva (2017).



Cuenca, en su segundo intento por obtener el título, ha presentado una candidatura apoyada, entre otros, por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad o los exseleccionadores Vicente del Bosque y José Antonio Camacho. León por su parte, cuenta con el aval de los hermanos Roca, Martin Berasategui o Café Quijano. Ambas pueden presumir, además, de una gran despensa y de muy buenos restaurantes.

El Presidente de Capital Gastronómica, Mariano Palacin, ha subrayado que ambas candidaturas son "muy potentes" y se ha mostrado complacido con "la decisión de Cuenca de repetir candidatura", mientras que ha destacado el "impresionante apoyo social" con el que cuenta el proyecto presentado por León.

De todas formas, según informa Radio León, toda la oposición municipal ha criticado la forma de gestionar la candidatura. En unos casos, por falta de transparencia y, en otros, porque se pone en cuestión que el retorno económico compense la inversión de 150.000 euros que el Ayuntamiento se compromete a realizar.

