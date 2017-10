Amplio seguimiento de la huelga en Cataluña

Cataluña vive este martes una jornada de movilizaciones contra las cargas policiales del domingo 1 de octubre. Hay múltiples convocatorias de distintas agentes y plataformas. Las confederaciones estatales de UGT y CCOO no se suman a las movilizaciones, pero sí su federaciones catalanas. Las dos formaciones insisten en que se trata de una reivindicación política y no una huelga general. De hecho, se ha hecho de acuerdo a dos de las patronales catalanas -PIMEC y CECOT- que coinciden en calificar la acción de Policía y Guardia Civil como desproporcionada. No se ha adherido la principal patronal catalana, Foment del Treball, porque considera que la convocatoria no tiene aval legal. Sí han llamado a la huelga general, hasta el día 13, otros sindicatos minoritarios como la CGT o la asociación independentista Òmnium Cultural.

Transportes parados y cortes de carreteras

A media mañana los principales transportes estaban parados, no funcionaba el metro en Barcelona ni los ferrocarriles de la Generalitat. En Cercanias (Renfe) solo circula uno de cada tres trenes; los autobuses de Barcelona circulan al 30% y el tranvía y el servicio de autobuses interurbanos, a menos del 50% a causa de los cortes de carreteras. Estos cortes han afectado a la AP-7, la AP-2, las C-32, C-25 y C-17 y las nacionales N-340, N-240 y N-260. El tráfico se ha visto dificultado además por las marchas lentas de tractores, unos dos mil, que han ralentizado el tráfico sobre todo en carreteras de Tarragona.

Un grupo de personas corta la calle Gran Vía de Barcelona. / VINCENT WEST (REUTERS)

Concentraciones ruidosas en los centros educativos

A las 11 se celebraron concentraciones ruidosas pero pacíficas frente a institutos y colegios donde el domingo 1 de octubre hubo cargas policiales. Los manifestantes dejaron claveles en las rejas y las puertas de estos centros educativos. Todas las universidades públicas han suspendido clases.

Prácticamente todas las escuelas catalanas han cerrado sus puertas ante la falta de alumnos, que no acudieron a los centros siguiendo la convocatoria de "paro de país" apoyada por el Gobierno catalán, que ayer autorizó a los centros docentes a cerrar si no se presentaban los alumnos. Los servicios mínimos decretados consistían en un miembro del equipo directivo en secundaria y en un miembro del equipo directivo en primaria más un docente por cada seis unidades.

Actuación de piquetes

A primera hora se produjeron algunos enfrentamientos en polígonos de Tarragona, donde había presencia de piquetes, y la policía tuvo que cortar una carretera en Valls. Los piquetes se han repetido en la plaza Imperial Tàrraco, en Tarragona capital, con quema de neumáticos, y en otros puntos de la ciudad. Un piquete portando una pancarta ha cortado la Gran Vía de Barcelona. Un grupo de piquetes ha obligado a cerrar los comercios en el centro de Barcelona que estaban abiertos, aunque muchos de los comercios están volviendo a abrir.

Mercabarna y el Puerto de Barcelona, paralizados

El polígono alimentario Mercabarna ha despertado prácticamente desierto, dado que las 770 empresas de la Asociación de Concesionarios de Mercabarna (Assocome) que operan en él secundan el paro general.

El Puerto de Barcelona se está viendo afectado por la huelga de los estibadores y los remolcadores de grandes barcos y ya hay varios barcos fondeados fuera del recinto. Según han informado fuentes de la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona, el seguimiento de la huelga es del 100 % y los servicios mínimos se están cumpliendo con normalidad.

Sin embargo, el Aeropuerto de El Prat funciona con "total normalidad". Fuentes de Aena han explicado que no se han detectado cancelaciones de vuelos ni retrasos y, que, aunque hay menos taxis de lo que es habitual, el servicio también funciona con normalidad.

Servicios mínimos

La Generalitat ha fijado unos servicios mínimos de entre el 25% y el 50% en el transporte público durante las horas punta. El resto del día no está garantizado el servicio de transporte en el área urbana de Barcelona.

El Ministerio de Fomento ha decretado los servicios mínimos en el ámbito de su competencia para las jornadas de huelga convocadas en Cataluña, desde las 00.00 horas de este lunes, 2 de octubre, hasta las 24.00 horas del 13 de octubre. Dichos servicios se han fijado para Puertos del Estado, Aena, ENAIRE, Adif, Renfe, transporte terrestre, carreteras y autopistas.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido no dejarse llevar por las provocaciones durante el 'paro de país' de este martes, una jornada "de protesta democrática, cívica y digna". "El mundo lo ha visto: somos gente pacífica", ha sostenido en un mensaje en su cuenta de Twitter

Avui és una jornada de protesta democràtica, cívica i digna. No us deixeu endur per les provocacions. El món ho ha vist: som gent pacífica. — Carles Puigdemont (@KRLS) 3 de octubre de 2017

