No, no puedes saber quién ha visto tu foto de perfil: así es el último timo de WhatsApp

A pesar de que el mercado de apps esté repleto de aplicaciones que aseguran ser capaces de ayudarte a descubrir dónde se encuentran tus amigos o quién ha visto recientemente tu foto de perfil, entre otras funciones, nunca debes fiarte de ellas puesto que, hasta la fecha, WhatsApp no ha incorporado dichos servicios a su servicio de mensajería instantánea.

A pesar de que trabaja en una nueva actualización para descubrir dónde se encuentran tus contactos, en caso de que te lo permitan, por el momento no está disponible. Por lo tanto, en caso de duda, no descargues este tipo de apps para evitar males mayores. En esta ocasión, la Policía ha alertado de un nuevo timo a través de una de las apps que circulan por Internet: 'Who visited my WhtsApp Profile'.

Revisa la ortografía: nunca te fíes de apps mal escritas

De buenas a primeras, es bastante sospechoso que el nombre de la app no esté bien escrito. A pesar de que goce de muchos comentarios positivos, una puntuación de 4 estrellas sobre 5 y más de 100.000 descargas, debes tener en cuenta que estas compañías pueden comprar comentarios. Por lo tanto, en caso de que una app esté mal escrita, como es el caso, evita descargarla.

En caso de que hayas decidido descargarla para ver quién ha consultado tu foto de perfil, nada más abrir la aplicación te enfrentarás a un mensaje mediante el que la app te pedirá 100 monedas virtuales para continuar. Para conseguirlas tendrás que dar tu correo electrónico y tu teléfono móvil, por lo que la aplicación se hará con tus datos nada más empezar.

100 monedas para descubrir quién ha visto tu perfil

Una vez hecho esto, la app te pedirá 100 nuevas monedas para descubrir quién ha visto tu perfil. Podrás comprar un paquete de 100 monedas por 1,59 euros, descargar otras aplicaciones que se anuncian en la app o compartir el enlace de descarga de estas apps con nuestros contactos. También podrás comprar 10.000 monedas por 7,99 euros para descubrir quién ha accedido a tu foto de perfil. Una vez hecho esto, la app te dará el crédito necesario para descubrir quién ha visto tu perfil.

La app te permite "descubrir" quién ha visto tu foto de perfil. / Google Play

No obstante, esta app no funciona en absoluto. Dado que la app cuenta con tu permiso para acceder a tu agenda, la plataforma utiliza los nombres de tus contactos de manera aleatoria y nos los muestra. De hecho, la app te mostrará nombres de personas que incluso no tienen WhatsApp, lo que te ayudará a descubrir nuevamente que estás ante un timo.

