¿Qué pasó más allá de 'Regreso al futuro III'? Un cómic continúa la historia

Han pasado 27 años desde que Universal Pictures estrenara, en todo el mundo, la tercera y última entrega de la trilogía 'Regreso al futuro'. Sin embargo, la saga de películas protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, quienes interpretaron a Marty McFly y el doctor Emmett L. Brown, sigue muy presente en el corazón de sus seguidores.

De hecho, en octubre de 2015, los seguidores de la saga volvieron a reunirse para celebrar el día en el que Marty McFly viaja hasta el futuro en la segunda entrega de la legendaria trilogía: el 21 de octubre de 2015. A pesar de que los creadores de la misma han reiterado en varios ocasiones que no continuarán la saga, muchas son las personas que se preguntan qué pasó más allá del tercer capítulo de 'Regreso al futuro'. Ahora, un cómic sacará de dudas a los seguidores de la serie.

Más allá de 'Regreso al futuro 3'

Tal y como asegura The Hollywood Reporter, el guionista de la saga cinematográfica Bob Gale ha escrito una nueva serie de cómics, conocida como 'Back To The Future: Tales from the Time Train', en la que se narrarán los viajes en el tiempo de Doc y su familia alrededor de la historia tras el final de 'Regreso al futuro 3'.

Así continúa 'Regreso al futuro'. / Back to the Future

La última película de la trilogía termina cuando Marty McFly le pregunta a Doc, quien se está marchando junto a su familia en el tren del tiempo, cuál será su próximo destino: "¿A dónde vas a ir? ¿Al futuro?". Es entonces cuando el profesor le contesta que no, puesto que ya ha estado ahí. Por lo tanto, esta nueva serie de cómics se centrará en los viajes de Doc por las distintas épocas de la historia.

El primer cómic saldrá el 27 de diciembre

Hasta la fecha, el guionista había publicado historias que ya aparecían en las películas. Por lo tanto, esta será la primera vez que se atrevan a poner rumbo a lo desconocido con nuevas historias: "No quería que se perdiera la magia de las películas".

El primer cómic de esta nueva colección se lanzará el 27 de diciembre de este mismo año. Por lo tanto, habrá que esperar todavía dos meses para descubrir qué pasó después de que los dos protagonistas de la saga principal se despidieran.

